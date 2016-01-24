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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Дженоа
Верона - Дженоа: обзор матча 24 января 2016
Верона
24.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
40'
Д. Паццини
19'
Ф. Коппола (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Дженоа
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
90'
88'
Желтая карточка
С. Де Майо
Замена
Б. Янкович
️️️️
П. Вшолек
81'
68'
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Д. Перотти
59'
Замена
А. Черчи
️️️️
Сусо
59'
Замена
Л. Ригони
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Л. Греко
57'
Замена
Хуанито
️️️️
А. Ребич
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Ионицэ
40'
35'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
Э. Пизано
25'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Коппола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Сусо
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Диего Капель
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-4-2-1
40
Коппола
5
Пизано
18
Морас
22
Хеландер
7
Сала
19
Греко
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
9
Ребич
22
Вшолек
11
Паццини
3-2-2-1-2
1
Перин
87
Де Майо
4
Иццо
6
Муньос
93
Лаксальт
14
Ансальди
8
Ринкон
21
Джемаили
10
Сусо
8
Перотти
30
Паволетти
9
Ребич
21
Хуанито
21
Хуанито
9
Ребич
19
Греко
26
Силигарди
26
Силигарди
19
Греко
22
Вшолек
7
Янкович
7
Янкович
22
Вшолек
8
Перотти
15
Марчезе
15
Марчезе
8
Перотти
21
Джемаили
30
Ригони
30
Ригони
21
Джемаили
10
Сусо
7
Черчи
7
Черчи
10
Сусо
Остались в запасе
Верона
Дженоа
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
17
Диего Капель
ЛП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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