декабрь 2015
январь 2016
Турция. Суперлига (2015/2016), 18 тур
18 января, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 18 тур
18 января, понедельник
20:30
Матч завершен
Италия. Кубок (2015/2016), 1/4 финала
18 января, понедельник
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 20 тур
Англия. Кубок (2015/2016), 1/32 финала
18 января, понедельник
22:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 18 тур
18 января, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 22 тур