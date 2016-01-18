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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Гранада
Эйбар - Гранада: обзор матча 18 января 2016
Эйбар
18.01.2016, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 20 тур
5 : 1
Завершен
Гранада
35'
Т. Инуи
38'
С. Энрих
68'
С. Энрих
74'
Борха
79'
Борха
65'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Гранада
87'
Замена
М. Лопеш
️️️️
А. Пеньяранда
86'
Желтая карточка
К. Бираги
Замена
С. Верди
️️️️
С. Энрих
80'
ГОЛ! 5:1!
Борха
Пас отдал
С. Энрих
79'
ГОЛ! 4:1!
Борха
74'
Замена
Сауль
️️️️
Т. Инуи
72'
ГОЛ! 3:1!
С. Энрих
Пас отдал
Борха
68'
65'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Пеньяранда
Замена
Д. Юнка
️️️️
А. Луна
63'
45'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Перес
45'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Х. Агбо Уче
ГОЛ! 2:0!
С. Энрих
Пас отдал
Кеко
38'
ГОЛ! 1:0!
Т. Инуи
Пас отдал
Кеко
35'
Желтая карточка
А. Капа
22'
14'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
11'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
9'
Желтая карточка
Р. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Эйбар
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
28
Иньиго Гарсия
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Сауль
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Гранада
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-1-2
13
Риесго
13
Луна
4
Рамис
15
дос Сантос
2
Капа
8
Гонсалес
20
Кеко
14
Дани Гарсия
14
Инуи
17
Борха
9
Энрих
4-4-1-1
1
Андрес
20
Фулкье
18
Ломбан
5
Майнц
3
Бираги
7
Мендес
21
Крхин
21
Перес
4
Уче
7
Пеньяранда
90
Саксесс
13
Луна
17
Юнка
17
Юнка
13
Луна
14
Инуи
11
Сауль
11
Сауль
14
Инуи
9
Энрих
90
Верди
90
Верди
9
Энрих
7
Пеньяранда
13
Лопеш
13
Лопеш
7
Пеньяранда
21
Перес
4
Рико
4
Рико
21
Перес
4
Уче
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
4
Уче
Остались в запасе
Эйбар
Гранада
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
28
Иньиго Гарсия
ЦП
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
21
Дория
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Эйбар - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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