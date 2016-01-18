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АПЛ 2026/2027
Суонси - Уотфорд
Суонси - Уотфорд: обзор матча 18 января 2016
Суонси
18.01.2016, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
27'
Э. Уилльямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уотфорд
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
90'
+2
87'
Замена
О. Уларе
️️️️
В. Бехрами
Замена
Ж. Амат
️️️️
К. Сун-Юн
87'
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Айю
82'
74'
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
А. Ньом
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
66'
Желтая карточка
Л. Бриттон
62'
33'
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ! 1:0!
Э. Уилльямс
Пас отдал
К. Сун-Юн
27'
22'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
4-1-2-3
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
26
Ноутон
7
Бриттон
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
20
Кэткарт
3
Бритос
15
Аке
6
Капу
26
Уотсон
85
Бехрами
14
Хурадо
14
Дини
9
Игало
40
Ки Сун-Юн
5
Амат
5
Амат
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
24
Айю
18
Гомис
18
Гомис
24
Айю
12
Ньом
44
Паредес
44
Паредес
12
Ньом
85
Бехрами
58
Уларе
58
Уларе
85
Бехрами
Остались в запасе
Суонси
Уотфорд
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Суонси - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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