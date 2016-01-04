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    Расписание матчей 04-01-2016

    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2015/2016), 16 тур
    4 января, понедельник
    20:30
    Панатинаикос
    4:2
    Панетоликос
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 19 тур
    4 января, понедельник
    22:30
    Жирона
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    4 января, понедельник
    22:30
    Тенерифе
    1:2
    Алькоркон
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 18 тур
    4 января, понедельник
    22:30
    Спортинг
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2015/2016), 1/32 финала
    4 января, понедельник
    22:45
    Ницца
    2:2
    (6:7)п
    Ренн
    Матч завершен
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