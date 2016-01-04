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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Хетафе
Спортинг - Хетафе: обзор матча 04 января 2016
Спортинг
04.01.2016, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
16'
А. Санабрия
69'
Кала
71'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Хетафе
90'
+3
Замена
К. Йода
️️️️
В. Родригес
Желтая карточка
А. Халилович
90'
+3
89'
Желтая карточка
Вандерсон
Замена
А. Баррера
️️️️
А. Санабрия
82'
79'
Замена
А. Васкес
️️️️
С. Щепович
Замена
К. Кастро
️️️️
И. Лопес Бланко
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
П. Сарабия
Пас отдал
С. Щепович
69'
ГОЛ! 1:1!
Кала
Пас отдал
П. Сарабия
Замена
А. Лора
️️️️
М. Анхель Герреро
67'
65'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Леон
58'
Пенальти не реализован!
П. Леон
Желтая карточка
Х. Мере
57'
52'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
29'
25'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
М. Анхель Герреро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Алекс Баррера
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-1-2-2-2
25
Куэльяр
23
Эрнандес
20
Эспиноcа
22
Мере
8
Маскарель
18
Лопес Бланко
10
Касес
24
Джони
10
Халилович
19
Санабрия
10
Герреро
4-2-3-1
13
Гуаита
22
Суарес
2
Вергини
16
Кала
3
Лаго
25
Ласен
22
Родригес
14
Леон
7
Сарабия
8
Родригес
12
Щепович
10
Герреро
11
Лора
11
Лора
10
Герреро
19
Санабрия
20
Баррера
20
Баррера
19
Санабрия
18
Лопес Бланко
16
Кастро
16
Кастро
18
Лопес Бланко
8
Родригес
11
Йода
11
Йода
8
Родригес
12
Щепович
9
Васкес
9
Васкес
12
Щепович
14
Леон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
14
Леон
Остались в запасе
Спортинг
Хетафе
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Спортинг - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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