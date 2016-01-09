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Расписание матчей 09-01-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
декабрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
январь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
февраль 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Испания. Примера (2015/2016), 19 тур Таблица
9 января, 18:00
Барселона
4 : 0
Гранада
Завершен
9 января, 20:15
Хетафе
1 : 0
Бетис
Завершен
9 января, 20:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
Завершен
9 января, 22:30
Реал
5 : 0
Депортиво
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 19 тур Таблица
9 января, 17:00
Карпи
2 : 1
Удинезе
Завершен
9 января, 20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
Завершен
9 января, 22:45
Рома
1 : 1
Милан
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 20 тур Таблица
9 января, 19:00
Лион
4 : 1
Труа
Завершен
9 января, 22:00
Анжер
2 : 0
Кан
Завершен
9 января, 22:00
Монако
2 : 2
Газелек
Завершен
9 января, 22:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
Завершен
9 января, 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
Завершен
9 января, 22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
Завершен
Англия. Кубок (2015/2016), 1/32 финала
9 января, 15:45
Уиком Уондерерс
1 : 1
Астон Вилла
Завершен
9 января, 18:00
Арсенал
3 : 1
Сандерленд
Завершен
9 января, 18:00
Бирмингем Сити
1 : 2
Борнмут
Завершен
9 января, 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Бристоль Сити
Завершен
9 января, 18:00
Бери
0 : 0
Брэдфорд Сити
Завершен
9 января, 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Вулверхэмптон
Завершен
9 января, 18:00
Донкастер Роверс
1 : 2
Сток Сити
Завершен
9 января, 18:00
Ипсвич Таун
2 : 2
Портсмут
Завершен
9 января, 18:00
Колчестер Юнайтед
2 : 1
Чарльтон
Завершен
9 января, 18:00
Лидс
2 : 0
Ротерхэм
Завершен
9 января, 18:00
Мидлсбро
1 : 2
Бернли
Завершен
9 января, 18:00
Норвич Сити
0 : 3
Манчестер Сити
Завершен
9 января, 18:00
Нортгемптон Таун
2 : 2
Милтон Кинс Донс
Завершен
9 января, 18:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
9 января, 18:00
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Престон
Завершен
9 января, 18:00
Саутгемптон
1 : 2
Кристал Пэлас
Завершен
9 января, 18:00
1 : 1
Болтон
Завершен
9 января, 18:00
Уотфорд
1 : 0
Ньюкасл
Завершен
9 января, 18:00
Хаддерсфилд Таун
2 : 2
Рединг
Завершен
9 января, 18:00
Халл Сити
1 : 0
Брайтон
Завершен
9 января, 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
Фулхэм
Завершен
9 января, 18:00
Брентфорд
0 : 1
Уолсолл
Завершен
9 января, 18:00
Хартлпул Юнайтед
1 : 2
Дерби Каунти
Завершен
9 января, 18:00
Эвертон
2 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
Завершен
9 января, 20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 20 тур Таблица
9 января, 20:00
Алькоркон
1 : 0
Жирона
Завершен
9 января, 20:00
Вальядолид
1 : 1
Эльче
Завершен
9 января, 20:00
Мирандес
1 : 1
Альмерия
Завершен
9 января, 20:00
Химнастик
1 : 2
Луго
Завершен
9 января, 22:15
Нумансия
0 : 1
Алавес
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 17 тур Таблица
9 января, 16:00
Атромитос
0 : 0
Платаниас
Завершен
9 января, 18:15
Верия
0 : 0
Пантракикос
Завершен
9 января, 20:30
АЕК
2 : 1
Ксанти
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 17 тур Таблица
9 января, 21:30
Витория Гимараеш
2 : 2
Арука
Завершен
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