Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2015
январь 2016
Испания. Примера (2015/2016), 19 тур
Барселона
4 : 0
Гранада
Завершен
Хетафе
1 : 0
Бетис
Завершен
Севилья
2 : 0
Атлетик
Завершен
Реал
5 : 0
Депортиво
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 19 тур
Карпи
2 : 1
Удинезе
Завершен
Фиорентина
1 : 3
Лацио
Завершен
Рома
1 : 1
Милан
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 20 тур
Лион
4 : 1
Труа
Завершен
Анжер
2 : 0
Кан
Завершен
Монако
2 : 2
Газелек
Завершен
Монпелье
0 : 1
Бордо
Завершен
Реймс
1 : 3
Тулуза
Завершен
Ренн
2 : 2
Лорьян
Завершен
Англия. Кубок (2015/2016), 1/32 финала
Уиком Уондерерс
1 : 1
Астон Вилла
Завершен
Арсенал
3 : 1
Сандерленд
Завершен
Бирмингем Сити
1 : 2
Борнмут
Завершен
Вест Бромвич
2 : 2
Бристоль Сити
Завершен
Бери
0 : 0
Брэдфорд Сити
Завершен
Вест Хэм
1 : 0
Вулверхэмптон
Завершен
Донкастер Роверс
1 : 2
Сток Сити
Завершен
Ипсвич Таун
2 : 2
Портсмут
Завершен
Колчестер Юнайтед
2 : 1
Чарльтон
Завершен
Лидс
2 : 0
Ротерхэм
Завершен
Мидлсбро
1 : 2
Бернли
Завершен
Норвич Сити
0 : 3
Манчестер Сити
Завершен
Нортгемптон Таун
2 : 2
Милтон Кинс Донс
Завершен
Ноттингем Форест
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Престон
Завершен
Саутгемптон
1 : 2
Кристал Пэлас
Завершен
1 : 1
Болтон
Завершен
Уотфорд
1 : 0
Ньюкасл
Завершен
Хаддерсфилд Таун
2 : 2
Рединг
Завершен
Халл Сити
1 : 0
Брайтон
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
Фулхэм
Завершен
Брентфорд
0 : 1
Уолсолл
Завершен
Хартлпул Юнайтед
1 : 2
Дерби Каунти
Завершен
Эвертон
2 : 0
Дагенхэм энд Редбридж
Завершен
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 20 тур
Алькоркон
1 : 0
Жирона
Завершен
Вальядолид
1 : 1
Эльче
Завершен
Мирандес
1 : 1
Альмерия
Завершен
Химнастик
1 : 2
Луго
Завершен
Нумансия
0 : 1
Алавес
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 17 тур
Атромитос
0 : 0
Платаниас
Завершен
Верия
0 : 0
Пантракикос
Завершен
АЕК
2 : 1
Ксанти
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
Арука
Завершен