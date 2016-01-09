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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 09 января 2016
Рома
09.01.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Милан
4'
А. Рюдигер
50'
Ю. Куцка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Желтая карточка
Р. Наингголан
88'
87'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
85'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Бонавентура
78'
Замена
Л. Антонелли
️️️️
И. Абате
77'
Травма
И. Абате
Замена
Ф. Тотти
️️️️
У. Садик
70'
57'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Адриано
Замена
М. Салах
️️️️
Я. Фальке
56'
50'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
К. Хонда
Замена
Л. Кастан
️️️️
К. Манолас
46'
42'
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
М. Пьянич
34'
Желтая карточка
К. Манолас
29'
27'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
М. Пьянич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
(К)
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
27
Жервиньо
44
Фальке
6
Садик
4-4-2
1
Доннарумма
20
Абате
25
Сапата
26
Романьоли
22
Де Шильо
7
Бонавентура
3
Хонда
33
Куцка
91
Бертолаччи
4
Адриано
70
Бакка
44
Манолас
25
Кастан
25
Кастан
44
Манолас
44
Фальке
10
Салах
10
Салах
44
Фальке
6
Садик
10
Тотти
10
Тотти
6
Садик
20
Абате
13
Антонелли
13
Антонелли
20
Абате
4
Адриано
27
Боатенг
27
Боатенг
4
Адриано
7
Бонавентура
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Бонавентура
Остались в запасе
Рома
Милан
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Рома - Милан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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