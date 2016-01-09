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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 09 января 2016
Ренн
09.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
35'
У. Дембеле
41'
Ж. Бога
4'
Ф. Дианье (АГ)
22'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лорьян
80'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
Р. Филиппото
Замена
А. Дукуре
️️️️
Б. Андре
80'
78'
Замена
В. Лавинье
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Х. Кинтеро
75'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Д. Сио
70'
53'
Замена
Б. Жанно
️️️️
М. Уорис
47'
Желтая карточка
Д. Ндонг
ГОЛ! 2:2!
Ж. Бога
Пас отдал
Д. Сио
41'
ГОЛ! 1:2!
У. Дембеле
Пас отдал
Х. Кинтеро
35'
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Уорис
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Дианье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Ян Жуффре
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
9
Валентин Лавинье
ПП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-3-2-1
56
Костиль
12
М'Бенге
31
Морейра
3
Дианье
22
Арман
21
Андре
6
Фернандес
11
Кинтеро
13
Бога
10
Дембеле
13
Сио
3-2-2-1-1
23
Леком
15
Туре
89
Гассама
14
Беллуджу
18
Карамоко
22
Геррейру
8
Жуффре
22
Ндонг
12
Филиппото
20
Уорис
13
Сио
17
Жанвье
17
Жанвье
13
Сио
11
Кинтеро
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
11
Кинтеро
21
Андре
6
Дукуре
6
Дукуре
21
Андре
12
Филиппото
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
12
Филиппото
8
Жуффре
9
Лавинье
9
Лавинье
8
Жуффре
20
Уорис
9
Жанно
9
Жанно
20
Уорис
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Остались в запасе
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
21
Рэми Мулумба
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ренн - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Роазон Парк
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