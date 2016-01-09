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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиком Уондерерс - Астон Вилла
Уиком Уондерерс - Астон Вилла: обзор матча 09 января 2016
Уиком Уондерерс
09.01.2016, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиком Уондерерс - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
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14.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
Где смотреть матч:
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