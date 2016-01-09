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Англия. Кубок
Донкастер Роверс - Сток Сити
Донкастер Роверс - Сток Сити: обзор матча 09 января 2016
Донкастер Роверс
09.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Донкастер Роверс - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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