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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Удинезе
Карпи - Удинезе: обзор матча 09 января 2016
Карпи
09.01.2016, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
26'
Л. Паскиути
71'
Л. Лолло
73'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Удинезе
Желтая карточка
Э. Суагер
90'
+3
Замена
Э. Суагер
️️️️
Д. Мбакогу
90'
+1
82'
Замена
Маркиньо
️️️️
Б. Фернандеш
79'
Желтая карточка
И. Пирис
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
ГОЛ! 2:0!
Л. Лолло
Пас отдал
К. Ласанья
71'
Замена
М. Крими
️️️️
А. Ди Гаудио
66'
62'
Замена
Д. Сапата
️️️️
С. Видмер
52'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Перица
Замена
К. Ласанья
️️️️
Р. Бьянко
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Паскиути
Пас отдал
Р. Бьянко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-5-1
27
Белец
3
Летизия
5
Гальоло
6
Романьоли
5
Дзаккардо
20
Лолло
23
Ди Гаудио
8
Бьянко
5
Кофи
19
Паскиути
10
Мбакогу
3-2-2-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
27
Фелипе
4
Пирис
6
Аднан
10
Лоди
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
77
Теро
18
Перица
10
Мбакогу
23
Суагер
23
Суагер
10
Мбакогу
23
Ди Гаудио
17
Крими
17
Крими
23
Ди Гаудио
8
Бьянко
15
Ласанья
15
Ласанья
8
Бьянко
8
Фернандеш
77
Маркиньо
77
Маркиньо
8
Фернандеш
30
Видмер
91
Сапата
91
Сапата
30
Видмер
18
Перица
10
Ди Натале
10
Ди Натале
18
Перица
Остались в запасе
Карпи
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Карпи - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Сандро Кабасси
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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