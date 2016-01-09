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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Кан
Анжер - Кан: обзор матча 09 января 2016
Анжер
09.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 0
Завершен
Кан
42'
П. Капелле
75'
Б. Кеткеофомфоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Кан
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
90'
+1
88'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Д. Да Силва
Замена
Т. Мангани
️️️️
Ш. Дье
80'
ГОЛ! 2:0!
Б. Кеткеофомфоне
Пас отдал
М. Яттара
75'
Замена
М. Яттара
️️️️
П. Капелле
73'
73'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Делаплас
68'
Желтая карточка
Н. Соб
66'
Замена
С. Нтибазонкиза
️️️️
В. Бесса
61'
Желтая карточка
А. Делор
ГОЛ! 1:0!
П. Капелле
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
20
Шарль Дье
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Николя Соб
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Анжер
49
Маттео Петижене
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
3-2-3-2
30
Летеллье
21
Эндрю
8
Траоре
29
Сайсс
29
Томас
6
Ангула
15
Капелле
17
Ндойе
20
Дье
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
3-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
3
Да Силва
44
Алхадур
22
Делаплас
11
Бесса
25
Фере
2
Соб
23
Роделен
9
Делор
15
Капелле
19
Яттара
19
Яттара
15
Капелле
20
Дье
6
Мангани
6
Мангани
20
Дье
17
Кеткеофомфоне
17
Нсаме
17
Нсаме
17
Кеткеофомфоне
3
Да Силва
18
Адеоти
18
Адеоти
3
Да Силва
22
Делаплас
17
Макенго
17
Макенго
22
Делаплас
11
Бесса
10
Нтибазонкиза
10
Нтибазонкиза
11
Бесса
Остались в запасе
Анжер
Кан
7
Оливье Орьяк
ЦП
15
Винсент Мансе
ПЗ
49
Маттео Петижене
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
15
Винсент Мансе
ПЗ
49
Маттео Петижене
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Анжер - Кан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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