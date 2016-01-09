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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Престон
Питерборо Юнайтед - Престон: обзор матча 09 января 2016
Питерборо Юнайтед
09.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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24.10.2026
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4 : 1
17.10.2026
Престон
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