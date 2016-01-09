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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ипсвич Таун - Портсмут
Ипсвич Таун - Портсмут: обзор матча 09 января 2016
Ипсвич Таун
09.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ипсвич Таун - Портсмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Тоттенхэм
- : -
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21.11.2026
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Портсмут
3 : 1
03.11.2026
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0 : 0
31.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
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20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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