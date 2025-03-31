Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб

Дмитрий Булыкин вспомнил обстоятельства несостоявшегося перехода из «Динамо» в «Портсмут».
«В «Эвертоне» я был, в «Болтоне» был и в «Портсмут» ездил [на стажировку]. Там уже даже подписал «предконтракт», но потом с «Динамо» не получилось договориться.
Не получилось уехать, потому что у меня был конфликт с руководством московского клуба. Я хотел уехать, обсудили за сколько, но потом что‑то переиграли, и я остался.
Мне сказали: «Всe, ты вообще никуда не уедешь и будешь здесь в «Динамо» сидеть и закончишь», – рассказал Булыкин.
- 45-летний нападающий закончил карьеру в 2014 году.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Аякс», «АДО Ден Хааг», «Твенте», «Андерлехт».
- За сборную России Булыкин провел 15 матчей и забил 7 голов.
Источник: «Матч ТВ»