Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб

Дмитрий Булыкин вспомнил обстоятельства несостоявшегося перехода из «Динамо» в «Портсмут».

«В «Эвертоне» я был, в «Болтоне» был и в «Портсмут» ездил [на стажировку]. Там уже даже подписал «предконтракт», но потом с «Динамо» не получилось договориться.

Не получилось уехать, потому что у меня был конфликт с руководством московского клуба. Я хотел уехать, обсудили за сколько, но потом что‑то переиграли, и я остался.

Мне сказали: «Всe, ты вообще никуда не уедешь и будешь здесь в «Динамо» сидеть и закончишь», – рассказал Булыкин.