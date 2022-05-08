Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав сообщил, что его хотели купить в АПЛ. Президент москвичей Евгений Гинер отказал.

«Через год после победы в Кубке УЕФА ЦСКА играл с «Арсеналом», и они сообщили меня о возможном трансфере, но конкретного предложения не было. «Портсмут» и «Эвертон» сделали официальные предложения, но Гинер был жестким переговорщиком и не позволил мне уйти из ЦСКА.

Шли годы, и в конечном итоге у меня не появилось возможности поиграть в Англии. Я всегда смотрел матчи АПЛ и до сих пор помню Тьерри Анри и Уэйна Руни, игравших главные роли в «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед», – цитирует Вагнера «Спорт-Экспресс» со ссылкой на FourFourTwo.

Вагнер был в ЦСКА с 2004 по 2013 год (с перерывами).

ЦСКА с Вагнером трижды брал РПЛ.

37-летний бразилец сейчас выступает за датский «Мидтьюлланд».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?