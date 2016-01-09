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Расписание матчей
Англия. Кубок
Норвич Сити - Манчестер Сити
Норвич Сити - Манчестер Сити: обзор матча 09 января 2016
Норвич Сити
09.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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28.10.2026
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Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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