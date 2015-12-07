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    Расписание матчей 07-12-2015

    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015, Финал
    7 декабря, понедельник
    00:00
    Коламбус
    1:2
    Портленд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 14 тур
    7 декабря, понедельник
    20:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    7 декабря, понедельник
    21:00
    Трабзонспор
    3:1
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 13 тур
    7 декабря, понедельник
    20:30
    Панетоликос
    1:1
    Атромитос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 18 тур
    7 декабря, понедельник
    21:00
    Ольборг
    2:0
    Виборг
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 16 тур
    7 декабря, понедельник
    22:30
    Атлетик-2
    0:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 14 тур
    7 декабря, понедельник
    22:30
    Эспаньол
    1:1
    Леванте
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 12 тур
    7 декабря, понедельник
    23:00
    Витория Гимараеш
    3:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 15 тур
    7 декабря, понедельник
    23:00
    Эвертон
    1:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
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