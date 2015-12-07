ноябрь 2015
декабрь 2015
США. МЛС 2015, Финал
Турция. Суперлига (2015/2016), 14 тур
7 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
7 декабря, понедельник
21:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 13 тур
7 декабря, понедельник
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 18 тур
Испания. Сегунда (2015/2016), 16 тур
Испания. Примера (2015/2016), 14 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 12 тур
7 декабря, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 15 тур
7 декабря, понедельник
23:00
Матч завершен