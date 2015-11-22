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    Расписание матчей 22-11-2015

    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2015/2016), 12 тур
    22 ноября, воскресенье
    00:00
    Валенсия
    1:1
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    00:05
    Депортиво
    2:0
    Сельта
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Спортинг
    0:3
    Леванте
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Вильярреал
    1:1
    Эйбар
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:15
    Гранада
    2:0
    Атлетик
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:30
    Бетис
    0:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 36 тур
    22 ноября, воскресенье
    00:30
    Палмейрас
    1:1
    Крузейро
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    6:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    1:0
    Гремио
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    2:2
    Гойас
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Фигейренсе
    0:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Жоинвили
    1:2
    Васко да Гама
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    23:00
    Фламенго
    1:1
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    13:00
    Спартак М (мол)
    1:3
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2015/2016), 18 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Оболонь-Бровар
    2:3
    Горняк
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 14 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:00
    Вальядолид
    0:1
    Осасуна
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Жирона
    3:0
    Альбасете
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Понферрадина
    1:0
    Леганес
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Тенерифе
    1:1
    Кордоба
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Химнастик
    2:0
    Льягостера
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    21:15
    Алькоркон
    1:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:30
    Хераклес
    0:0
    Экселсиор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    5:0
    Твенте
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    НЕК
    1:0
    Утрехт
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:45
    АДО Ден Хааг
    2:2
    Витесс
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:30
    Мордовия
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Кубань (ЛФЛ)
    2:2
    Ахмат
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:30
    Спартак
    3:2
    Краснодар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    14:30
    Верона
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    0:1
    Торино
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Карпи
    1:2
    Кьево
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    2:2
    Эмполи
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    2:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Лацио
    1:1
    Палермо
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:0
    Сампдория
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:45
    Интер
    4:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 15 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Металлург
    0:2
    Александрия
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Сталь
    1:1
    Карпаты
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:30
    Металлист
    0:1
    Заря
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 12 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Коньяспор
    3:2
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    15:00
    Османлыспор
    0:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    17:30
    Трабзонспор
    1:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Бешикташ
    2:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:30
    Эсбьерг
    4:4
    Хобро
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    0:0
    Виборг
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:00
    Орхус
    1:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 15 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:30
    Гамильтон Академикал
    1:1
    Абердин
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    15:45
    Санкт-Галлен
    2:1
    Базель
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    15:45
    Цюрих
    5:3
    Лугано
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    1:1
    Сьон
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 11 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    ПАОК
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:15
    Ксанти
    2:0
    Паниониос
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    2:1
    Левадиакос
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:30
    Пантракикос
    1:2
    АЕК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 14 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Бастия
    1:2
    Газелек
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    16:00
    Кан
    0:0
    Анжер
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Ренн
    2:2
    Бордо
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    0:2
    Марсель
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 17 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:15
    Бернли
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    16:30
    Стандард
    1:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    22:00
    Мехелен
    2:1
    Остенде
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 14 тур
    22 ноября, воскресенье
    17:00
    Слован
    1:0
    Спарта
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    20:30
    Теплице
    2:2
    Яблонец
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    17:30
    Герта
    1:0
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    22 ноября, воскресенье
    19:30
    Ингольштадт
    3:1
    Дармштадт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 16 тур
    22 ноября, воскресенье
    18:30
    Зальцбург
    3:1
    Штурм
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 13 тур
    22 ноября, воскресенье
    19:00
    Тоттенхэм
    4:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
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