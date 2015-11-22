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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетико
Бетис - Атлетико: обзор матча 22 ноября 2015
Бетис
22.11.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
7'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетико
82'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
77'
Желтая карточка
Габи
77'
Замена
О. Торрес
️️️️
Я. Карраско
Замена
Х. Молина
️️️️
Хоакин
77'
71'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Хименес
️️️️
А. Адан
63'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
53'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Х. Торрес
46'
38'
Желтая карточка
Х. Гамес
27'
Желтая карточка
Тиагу
9'
Желтая карточка
Ф. Луис
7'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-4-1-1
1
Адан
3
Варела
18
Гонсалес
16
Вестерманн
12
Пиччини
15
Дигар
25
Торрес
21
Н'Диайе
16
Сехудо
17
Хоакин
24
Кастро
4-3-1-2
13
Облак
18
Гамес
2
Годин
15
Савич
16
Луис
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
1
Адан
1
Хименес
1
Хименес
1
Адан
25
Торрес
25
Себальос
25
Себальос
25
Торрес
17
Хоакин
19
Молина
19
Молина
17
Хоакин
10
Карраско
8
Торрес
8
Торрес
10
Карраско
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
9
Торрес
10
Вьетто
10
Вьетто
9
Торрес
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
6
Петрос
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Пепе Мель
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
6
Петрос
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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