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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эйбар
Вильярреал - Эйбар: обзор матча 22 ноября 2015
Вильярреал
22.11.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
86'
Х. Коста
27'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эйбар
90'
Желтая карточка
Д. Гарсия
86'
Замена
А. Луна
️️️️
С. Энрих
ГОЛ! 1:1!
Х. Коста
Пас отдал
Д. Суарес
86'
80'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Сауль
79'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
76'
Вторая желтая
Кеко
Желтая карточка
М. Гаспар
75'
74'
Желтая карточка
Кеко
74'
Замена
И. Рамис
️️️️
Б. Экиза
Замена
Саму
️️️️
С. Бакамбу
62'
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
54'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
44'
Желтая карточка
Х. Коста
42'
42'
Пенальти не реализован!
Д. Гарсия
Замена
Д. Бонера
️️️️
Э. Байи
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Энрих
Пас отдал
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Саму
ЦП
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
4-2-2-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
4
Суарес
70
Кастильехо
94
Бакамбу
9
Сольдадо
4-4-2
13
Риесго
2
Пантич
5
Экиза
15
дос Сантос
17
Юнка
20
Кеко
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
11
Сауль
9
Энрих
17
Борха
3
Байи
23
Бонера
23
Бонера
3
Байи
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
94
Бакамбу
14
Саму
14
Саму
94
Бакамбу
9
Энрих
13
Луна
13
Луна
9
Энрих
5
Экиза
4
Рамис
4
Рамис
5
Экиза
11
Сауль
14
Инуи
14
Инуи
11
Сауль
Остались в запасе
Вильярреал
Эйбар
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Ирурета
ВР
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вильярреал - Эйбар
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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