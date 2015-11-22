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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 22 ноября 2015
Гранада
22.11.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
5'
Э. Ляпорт (АГ)
59'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетик
Желтая карточка
Андрес
90'
Желтая карточка
Р. Перес
86'
Желтая карточка
Д. Фулкье
85'
80'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
И. Уильямс
Замена
Н. Лопес
️️️️
И. Саксесс
77'
74'
Замена
Э. Боведа
️️️️
М. Сан Хосе
68'
Замена
С. Мерино
️️️️
М. Сусаета
Замена
Р. Рочина
️️️️
Р. Ибаньес
63'
Желтая карточка
И. Саксесс
60'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
59'
ГОЛ! 2:0!
И. Саксесс
59'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Лопеш
52'
36'
Желтая карточка
Х. Этчейта
25'
Желтая карточка
А. Адурис
23'
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
А. Пеньяранда
6'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Ляпорт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Андрес
3
Бираги
3
Бабен
18
Ломбан
13
Лопеш
20
Ибаньес
10
Хави Маркес
21
Перес
4
Рико
7
Пеньяранда
90
Саксесс
3-2-2-3
1
Ирайсос
3
Этчейта
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
14
Сусаета
20
Адурис
14
Гарсия
9
Уильямс
13
Лопеш
20
Фулкье
20
Фулкье
13
Лопеш
20
Ибаньес
16
Рочина
16
Рочина
20
Ибаньес
90
Саксесс
11
Лопес
11
Лопес
90
Саксесс
12
Сан Хосе
2
Боведа
2
Боведа
12
Сан Хосе
9
Уильямс
25
Вигуэра
25
Вигуэра
9
Уильямс
14
Сусаета
9
Мерино
9
Мерино
14
Сусаета
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Гранада - Атлетик
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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