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    Расписание матчей 04-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015, группа Восточная конференция
    4 октября, воскресенье
    00:00
    Торонто
    3:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 29 тур
    4 октября, воскресенье
    00:30
    Коритиба
    0:3
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    00:30
    Интернасьонал
    2:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    03:00
    Сан-Паулу
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Фламенго
    2:0
    Жоинвили
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Аваи
    1:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    3:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Понте-Прета
    2:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    Гойас
    2:3
    Фигейренсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    4 октября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:1
    Коламбус
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    3:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    05:30
    Портленд
    0:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 11 тур
    4 октября, воскресенье
    09:00
    Уфа (мол)
    0:0
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 14 тур
    4 октября, воскресенье
    12:00
    Байкал
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    13:00
    Тосно
    1:0
    Сокол
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Томь
    2:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    2:0
    Луч
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Арсенал
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Армавир
    1:2
    Спартак-2
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Шинник
    1:1
    Тюмень
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Волгарь
    1:1
    Енисей
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Факел
    4:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Зенит-2
    3:3
    Сибирь
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 7 тур
    4 октября, воскресенье
    13:00
    Реал Ов
    1:1
    Мальорка
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Леганес
    3:2
    Альбасете
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Льягостера
    4:1
    Эльче
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Мирандес
    1:0
    Жирона
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Осасуна
    4:0
    Луго
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:15
    Уэска
    1:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 7 тур
    4 октября, воскресенье
    13:00
    Райо Вальекано
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Атлетик
    3:1
    Валенсия
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:15
    Леванте
    1:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:30
    Атлетико
    1:1
    Реал
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 8 тур
    4 октября, воскресенье
    13:30
    Де Графсхап
    1:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Аякс
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Витесс
    5:0
    Гронинген
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:45
    АЗ Алкмаар
    3:1
    Твенте
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 11 тур
    4 октября, воскресенье
    13:30
    Динамо
    0:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Ахмат
    2:1
    Рубин
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Уфа
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Локомотив
    3:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 7 тур
    4 октября, воскресенье
    13:30
    Эмполи
    1:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Палермо
    2:4
    Рома
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    1:1
    Интер
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    1:1
    Дженоа
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Ювентус
    3:1
    Болонья
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Лацио
    2:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:45
    Фиорентина
    3:0
    Аталанта
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:45
    Милан
    0:4
    Наполи
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2015, 28 тур, группа A
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Атырау
    0:1
    Астана
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 10 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Говерла
    0:2
    Карпаты
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Днепр
    2:0
    Александрия
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    0:4
    Динамо
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:30
    Волынь
    0:3
    Заря
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 7 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Ризеспор
    2:3
    Бурсаспор
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Эскишехирспор
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Антальяспор
    0:0
    Касымпаша
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    2:2
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 10 тур
    4 октября, воскресенье
    14:00
    Чарльтон
    2:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 11 тур
    4 октября, воскресенье
    14:30
    Ольборг
    5:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Копенгаген
    1:0
    Виборг
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    1:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:45
    Мидтьюлланд
    2:0
    Орхус
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 12 тур
    4 октября, воскресенье
    14:30
    Зенит
    2:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Тамбов
    2:2
    Локомотив
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Энергомаш
    1:0
    Рязань
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Торпедо
    2:0
    Орел
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Чертаново
    4:4
    Арсенал-2
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Авангард
    2:2
    Динамо Бр
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Калуга
    0:3
    Витязь
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 10 тур
    4 октября, воскресенье
    14:30
    Гамильтон Академикал
    1:2
    Селтик
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 11 тур
    4 октября, воскресенье
    14:45
    Санкт-Галлен
    1:1
    Сьон
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    14:45
    Янг Бойз
    3:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    2:2
    Базель
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 12 тур
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Биолог-Новокубанск
    2:2
    Ангушт
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Алания
    0:3
    СКА
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    17:00
    Машук-КМВ
    2:0
    Дружба
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Афипс
    1:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:30
    Терек-2
    1:1
    Черноморец
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 9 тур
    4 октября, воскресенье
    15:00
    Монако
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Лорьян
    3:2
    Бордо
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Кан
    1:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:00
    ПСЖ
    2:1
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 9 тур
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Славия
    1:1
    Дукла
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Спарта
    4:0
    Словацко
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Высочина
    2:4
    Виктория
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Слован
    3:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 10 тур
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Гент
    4:1
    Брюгге
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Генк
    3:1
    Стандард
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:00
    Андерлехт
    1:1
    Мехелен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 8 тур
    4 октября, воскресенье
    15:30
    Эвертон
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Арсенал
    3:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:00
    Суонси
    2:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2015/2016), 11 тур
    4 октября, воскресенье
    16:00
    ФК Сумы
    4:1
    Тернополь
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 6 тур
    4 октября, воскресенье
    16:00
    АЕК
    1:0
    Атромитос
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:15
    АЕЛ
    0:1
    Верия
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    2:2
    Ираклис
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    0:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 27 тур
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Гетеборг
    1:1
    Хальмстад
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Кальмар
    0:3
    Юргорден
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    16:00
    Хельсингборг
    2:1
    Эльфсборг
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:30
    АИК
    2:1
    Мальме
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:30
    Норрчепинг
    3:1
    Хэкен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 8 тур
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Шальке-04
    0:3
    Кельн
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:30
    Бавария
    5:1
    Боруссия
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:30
    Байер
    1:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 26 тур
    4 октября, воскресенье
    16:30
    Хаугесунд
    1:2
    Одд
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    1:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    2:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    4:0
    Тромсе
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    21:00
    Старт
    0:4
    Русенборг
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 11 тур
    4 октября, воскресенье
    17:30
    Рапид
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 22 тур
    4 октября, воскресенье
    17:30
    БАТЭ
    1:1
    Гранит
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    18:30
    Гомель
    1:4
    Нафтан
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:00
    Шахтер
    1:0
    Минск
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 7 тур
    4 октября, воскресенье
    20:00
    Брага
    0:0
    Арука
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    20:15
    Порту
    4:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    4 октября, воскресенье
    22:30
    Спортинг
    5:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
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