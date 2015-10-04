Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Карпаты
Говерла - Карпаты: обзор матча 04 октября 2015
Говерла
04.10.2015, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Карпаты
4'
А. Савченко (АГ)
40'
И. Пластун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Карпаты
90'
+2
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
И. Худобяк
89'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
Д. Кожанов
82'
Замена
А. Чачуа
️️️️
В. Страшкевич
Желтая карточка
И. Худобяк
78'
Замена
В. Каверин
️️️️
А. Савченко
78'
Замена
П. Иванов
️️️️
Д. Хлебас
69'
Желтая карточка
А. Хобленко
62'
52'
Желтая карточка
В. Страшкевич
Замена
И. Худобяк
️️️️
И. Гончар
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
И. Пластун
Пас отдал
Д. Кожанов
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Савченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Евгений Чумак
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
4-3-3
1
Рудько
8
Люлька
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
33
Гончар
8
Савченко
17
Кузык
9
Цуриков
9
Хобленко
77
Хлебас
11
Гемега
3-2-4
23
Мисак
32
Пластун
26
Новотрясов
4
Гитченко
11
Мирошниченко
21
Костевич
27
Страшкевич
16
Худобяк
9
Кожанов
32
Голодюк
33
Гончар
10
Худобяк
10
Худобяк
33
Гончар
8
Савченко
24
Каверин
24
Каверин
8
Савченко
77
Хлебас
30
Иванов
30
Иванов
77
Хлебас
27
Страшкевич
8
Чачуа
8
Чачуа
27
Страшкевич
16
Худобяк
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
16
Худобяк
9
Кожанов
8
Кльоц
8
Кльоц
9
Кожанов
Остались в запасе
Говерла
Карпаты
28
Евгений Чумак
ЦП
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
22
Тарас Пучковский
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
28
Евгений Чумак
ЦП
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
22
Дмитрий Бабенко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
Остались в запасе
1
Роман Пидкивка
ВР
22
Тарас Пучковский
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Говерла - Карпаты
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Карпаты
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+