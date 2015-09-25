август 2015
сентябрь 2015
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 10 тур
25 сентября, пятница
12:30
Матч завершен
25 сентября, пятница
15:00
Матч завершен
25 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 21 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 10 тур
Норвегия. Элитсериен 2015, 25 тур
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 8 тур
25 сентября, пятница
21:15
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 9 тур
25 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 8 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 7 тур
25 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 6 тур
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 9 тур
25 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 6 тур
25 сентября, пятница
22:30
Матч завершен