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    Расписание матчей 25-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 10 тур
    25 сентября, пятница
    12:30
    Спартак М (мол)
    2:1
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    25 сентября, пятница
    15:00
    Анжи (мол)
    3:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    25 сентября, пятница
    16:00
    ЦСКА (мол)
    3:0
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 21 тур
    25 сентября, пятница
    17:30
    Минск
    1:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 10 тур
    25 сентября, пятница
    19:00
    Сендерийск
    4:0
    Оденсе
    Матч завершен
    25 сентября, пятница
    21:00
    Виборг
    1:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 25 тур
    25 сентября, пятница
    20:00
    Волеренга
    1:1
    Старт
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 8 тур
    25 сентября, пятница
    21:15
    Яблонец
    1:2
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 9 тур
    25 сентября, пятница
    21:30
    Зюлте-Варегем
    4:2
    Вестерло
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 8 тур
    25 сентября, пятница
    21:30
    Реймс
    1:0
    Лилль
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 7 тур
    25 сентября, пятница
    21:30
    Кельн
    1:1
    Ингольштадт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 6 тур
    25 сентября, пятница
    21:30
    Валенсия
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 9 тур
    25 сентября, пятница
    21:45
    Фулхэм
    4:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 6 тур
    25 сентября, пятница
    22:30
    Морейренcе
    2:2
    Порту
    Матч завершен
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