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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 25 сентября 2015
Валенсия
25.09.2015, пятница, 21:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
26'
Ш. Мустафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
Замена
Родриго
️️️️
А. Негредо
88'
80'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Р. Рочина
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Э. Перес
75'
72'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Желтая карточка
Л. Орбан
71'
66'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Х. Маркес
Замена
П. Пьятти
️️️️
З. Баккали
61'
59'
Замена
Тьеви
️️️️
И. Саксесс
38'
Желтая карточка
М. Лопеш
Желтая карточка
Ш. Мустафи
34'
31'
Желтая карточка
Дория
Желтая карточка
Э. Перес
30'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мустафи
Пас отдал
З. Баккали
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Тьеви
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хауме
6
Орбан
21
Рубен Везо
13
Мустафи
2
Канселу
8
Фегули
10
Парехо
33
Перес
11
Баккали
9
Алькасер
21
Негредо
3-1-3-1-2
1
Андрес
18
Ломбан
21
Дория
3
Бираги
13
Лопеш
4
Рико
10
Хави Маркес
21
Крхин
16
Рочина
19
Эль-Араби
90
Саксесс
33
Перес
18
Фуэго
18
Фуэго
33
Перес
11
Баккали
10
Пьятти
10
Пьятти
11
Баккали
21
Негредо
19
Родриго
19
Родриго
21
Негредо
10
Хави Маркес
4
Уче
4
Уче
10
Хави Маркес
90
Саксесс
23
Тьеви
23
Тьеви
90
Саксесс
16
Рочина
11
Лопес
11
Лопес
16
Рочина
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
13
Йоель Родригес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Валенсия - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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