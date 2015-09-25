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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Уфа (мол)
Анжи (мол) - Уфа (мол): обзор матча 25 сентября 2015
Анжи (мол)
25.09.2015, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
3 : 0
Завершен
Уфа (мол)
39'
Т. Джамалутдинов
75'
Т. Мусалов
86'
М. Эльмурзаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Уфа (мол)
90'
Замена
Е. Романовский
️️️️
Э. Салихов
Замена
М. Решетняк
️️️️
Д. Дибиргаджиев
89'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Т. Джамалутдинов
89'
ГОЛ! 3:0!
М. Эльмурзаев
86'
80'
Замена
А. Валиахметов
️️️️
С. Тамразов
Замена
Т. Рамазанов
️️️️
Ч. Агабалаев
78'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мусалов
75'
66'
Замена
Р. Киреев
️️️️
А. Мнацаканян
65'
Замена
М. Лысенков
️️️️
Марсиньо
Замена
Ю. Кузьмин
️️️️
И. Абдулавов
59'
48'
Желтая карточка
Р. Хазиев
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Д. Сангаджиев
48'
46'
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
Э. Фримпонг
Замена
М. Дженетов
️️️️
Ю. Шафинский
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Джамалутдинов
39'
Желтая карточка
Т. Патахов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
63
Дорджи Сангаджиев
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
33
Мухарбек Бураев
ВР
56
Михаил Решетняк
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
65
Максим Лысенков
ЦП
80
Андраник Мнацаканян
ЦП
82
Ринат Киреев
ЦП
4-3-1-2
16
Шафинский
5
Эльмурзаев
4
Белов
3
Гасанов
45
Джарулаев
47
Джамалутдинов
78
Патахов
63
Сангаджиев
70
Агабалаев
99
Абдулавов
9
Дибиргаджиев
4-4-2
53
Ефимов
85
Салихов
48
Морозов
25
Филин
57
Хазиев
95
Кречетов
50
Тамразов
5
Фримпонг
10
Марсиньо
14
Пурье
66
Блинников
99
Абдулавов
49
Кузьмин
49
Кузьмин
99
Абдулавов
70
Агабалаев
64
Рамазанов
64
Рамазанов
70
Агабалаев
9
Дибиргаджиев
56
Решетняк
56
Решетняк
9
Дибиргаджиев
47
Джамалутдинов
11
Магомедов
11
Магомедов
47
Джамалутдинов
16
Шафинский
1
Дженетов
1
Дженетов
16
Шафинский
63
Сангаджиев
75
Мусалов
75
Мусалов
63
Сангаджиев
85
Салихов
83
Романовский
83
Романовский
85
Салихов
50
Тамразов
94
Валиахметов
94
Валиахметов
50
Тамразов
10
Марсиньо
65
Лысенков
65
Лысенков
10
Марсиньо
5
Фримпонг
80
Мнацаканян
80
Мнацаканян
5
Фримпонг
Мнацаканян
82
Киреев
82
Киреев
Мнацаканян
Остались в запасе
Анжи (мол)
Уфа (мол)
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
96
Арсен Бенифанд
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
59
Мариз Саидов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
Остались в запасе
96
Арсен Бенифанд
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Анжи (мол) - Уфа (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
Сокол
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