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    Расписание матчей 25-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 32 тур
    25 октября, воскресенье
    02:00
    Палмейрас
    0:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:0
    Фламенго
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    0:0
    Аваи
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    23:00
    Гойас
    0:1
    Крузейро
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 4 тур
    25 октября, воскресенье
    09:00
    Сахалин
    2:2
    Якутия
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2015, 30 тур, группа A
    25 октября, воскресенье
    12:00
    Иртыш
    1:2
    Ордабасы
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Кайрат
    0:1
    Астана
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2015, 30 тур, группа B
    25 октября, воскресенье
    12:00
    Окжетпес
    1:1
    Жетысу
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 18 тур
    25 октября, воскресенье
    12:00
    Томь
    2:1
    Балтика
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    2:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Армавир
    0:2
    Байкал
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    2:1
    Сибирь
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    2:1
    Волга
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Тюмень
    1:0
    Луч
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Тосно
    1:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Волгарь
    2:0
    Сокол
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 13 тур
    25 октября, воскресенье
    13:30
    Динамо
    2:3
    Спартак
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    2:1
    Рубин
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    0:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 9 тур
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Истанбул Башакшехир
    4:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    1:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 15 тур
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Орел
    0:1
    Авангард
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Арсенал-2
    0:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Энергомаш
    1:1
    Тамбов
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    3:3
    Витязь
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Торпедо
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Рязань
    0:0
    Чертаново
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Локомотив
    1:1
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 15 тур
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Биолог-Новокубанск
    3:2
    Краснодар-2
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    СКА
    1:2
    Афипс
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Ангушт
    1:0
    Терек-2
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Спартак-Нальчик
    1:0
    Черноморец
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Алания
    1:1
    Астрахань
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 10 тур
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Мальорка
    1:0
    Альмерия
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    2:0
    Луго
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Вальядолид
    2:1
    Мирандес
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    1:1
    Химнастик
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Понферрадина
    4:2
    Реал Ов
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    21:15
    Тенерифе
    2:2
    Осасуна
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 9 тур
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Леванте
    0:4
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Лас-Пальмас
    0:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:15
    Барселона
    3:1
    Эйбар
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:30
    Атлетико
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 13 тур
    25 октября, воскресенье
    14:30
    Локомотив (мол)
    4:3
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 10 тур
    25 октября, воскресенье
    14:30
    Камбур
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:30
    Витесс
    1:3
    Аякс
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:30
    НЕК
    1:1
    Гронинген
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:45
    Фейеноорд
    3:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 9 тур
    25 октября, воскресенье
    14:30
    Сампдория
    4:1
    Верона
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Ювентус
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Милан
    2:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Фиорентина
    1:2
    Рома
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Лацио
    3:0
    Торино
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:45
    Кьево
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 10 тур
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Сандерленд
    3:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:05
    Борнмут
    1:5
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:05
    Манчестер Юнайтед
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:15
    Ливерпуль
    1:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 24 тур
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Гомель
    1:3
    Слуцк
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Шахтер
    4:1
    Витебск
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:30
    БАТЭ
    2:1
    Нафтан
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 13 тур
    25 октября, воскресенье
    15:30
    Нордшелланд
    3:0
    Ольборг
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Сендерийск
    1:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    2:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 13 тур
    25 октября, воскресенье
    15:45
    Сьон
    3:2
    Грассхоппер
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:45
    Тун
    2:1
    Лугано
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Базель
    1:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 8 тур
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Атромитос
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:15
    Паниониос
    0:1
    Верия
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:15
    Пантракикос
    0:0
    Ксанти
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    1:2
    Астерас
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    3:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 11 тур
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Реймс
    0:1
    Монако
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Бордо
    1:0
    Труа
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Лилль
    1:2
    Марсель
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    23:00
    ПСЖ
    4:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 12 тур
    25 октября, воскресенье
    16:30
    Андерлехт
    3:1
    Брюгге
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Шарлеруа
    2:3
    Стандард
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Сент-Труйден
    2:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 29 тур
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Сундсвалль
    2:1
    Хельсингборг
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Хаммарбю
    0:1
    Мальме
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:30
    Норрчепинг
    3:1
    Хальмстад
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:30
    Хэкен
    5:2
    Эльфсборг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 10 тур
    25 октября, воскресенье
    17:30
    Боруссия
    5:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:30
    Боруссия
    3:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 28 тур
    25 октября, воскресенье
    17:30
    Олесунн
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    0:3
    Лиллестрем
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Одд
    4:3
    Сандефьорд
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    3:3
    Русенборг
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Викинг
    2:1
    Стабек
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 11 тур
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Зброевка
    1:0
    Виктория
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Высочина
    1:1
    Слован
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Спарта
    3:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 12 тур
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Селтик
    5:0
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 13 тур
    25 октября, воскресенье
    18:30
    Рапид
    1:2
    Аустрия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 8 тур
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Арука
    1:1
    Тондела
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Морейренcе
    0:2
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Бенфика
    0:3
    Спортинг
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:15
    Порту
    0:0
    Брага
    Матч завершен
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