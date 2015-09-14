Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 14-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    14 сентября, понедельник
    00:00
    Торонто
    1:3
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    02:00
    Орландо Сити
    3:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 25 тур
    14 сентября, понедельник
    00:30
    Аваи
    2:1
    Гойас
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 11 тур
    14 сентября, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    2:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    15:00
    Енисей
    1:2
    Томь
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    16:00
    Сибирь
    0:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    17:00
    Тюмень
    1:0
    Тосно
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Волгарь
    0:1
    Оренбург
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Волга
    1:0
    Факел
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:30
    Шинник
    3:0
    Армавир
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    19:00
    Сокол
    3:0
    Байкал
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Арсенал
    1:0
    Луч
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Балтика
    1:2
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 9 тур
    14 сентября, понедельник
    14:00
    Арсенал-2
    2:0
    Торпедо
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Авангард
    1:1
    Энергомаш
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Калуга
    1:2
    Чертаново
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Динамо Бр
    1:2
    Тамбов
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Металлург Л
    0:0
    Рязань
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Локомотив
    1:0
    Орел
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    19:00
    Витязь
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 9 тур
    14 сентября, понедельник
    16:00
    Дружба
    1:2
    Краснодар-2
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    16:00
    МИТОС
    1:0
    СКА
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    16:30
    Терек-2
    3:0
    Алания
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    17:00
    Машук-КМВ
    0:1
    Афипс
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:00
    Динамо
    1:0
    Ангушт
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:30
    Спартак-Нальчик
    0:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 8 тур
    14 сентября, понедельник
    16:00
    Уфа
    0:1
    Урал
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    18:30
    Крылья Советов
    1:0
    Мордовия
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2015/2016), 8 тур
    14 сентября, понедельник
    16:30
    Николаев
    4:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 19 тур
    14 сентября, понедельник
    17:30
    Динамо-Брест
    2:1
    Белшина
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    19:30
    Минск
    1:0
    Гомель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 6 тур
    14 сентября, понедельник
    19:00
    Дукла
    4:1
    Баник
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 3 тур
    14 сентября, понедельник
    19:30
    Ираклис
    0:1
    Левадиакос
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 8 тур
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    4:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 23 тур
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Сундсвалль
    0:1
    Отвидаберг
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Хэкен
    4:1
    Хальмстад
    Матч завершен
    14 сентября, понедельник
    20:00
    Гефле
    2:1
    Юргорден
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 4 тур
    14 сентября, понедельник
    21:00
    Кайсериспор
    0:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 3 тур
    14 сентября, понедельник
    21:30
    Райо Вальекано
    1:3
    Депортиво
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 3 тур
    14 сентября, понедельник
    21:45
    Сампдория
    2:0
    Болонья
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 4 тур
    14 сентября, понедельник
    22:00
    Боавишта
    0:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 5 тур
    14 сентября, понедельник
    22:00
    Вест Хэм
    2:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11