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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Орел
Локомотив - Орел: обзор матча 14 сентября 2015
Локомотив
14.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
1 : 0
Завершен
Орел
86'
И. Фатеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Орел
ГОЛ! 1:0!
И. Фатеев
86'
Замена
И. Юрченко
️️️️
А. Середа
81'
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Богатырев
81'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
С. Чернышов
73'
71'
Замена
Е. Ручкин
️️️️
М. Серегин
Замена
М. Белов
️️️️
А. Муртазов
68'
62'
Желтая карточка
М. Рыжов
Замена
А. Еремин
️️️️
А. Чикунов
60'
30'
Желтая карточка
Р. Суродин
24'
Замена
А. Васюков
️️️️
Н. Фурсин
13'
Желтая карточка
Н. Фурсин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
5
Андрей Чикунов
ЦП
24
Олег Ткачев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
36
Игорь Фатеев
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
14
Михаил Рыжов
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
21
Игорь Бороздин
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
9
Илья Юрченко
ЦФ
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
3-5-2
30
Кортнев
17
Стручков
64
Баульчев
13
Кожемякин
24
Ткачев
7
Муртазов
36
Фатеев
9
Богатырев
5
Чикунов
48
Чернышов
20
Середа
4-1-3-2
17
Козырев
5
Федяев
2
Гришин
5
Фурсин
3
Полосин
19
Солнцев
14
Рыжов
11
Погожев
20
Суродин
15
Серегин
10
Мирошкин
48
Чернышов
10
Агапцев
10
Агапцев
48
Чернышов
7
Муртазов
92
Белов
92
Белов
7
Муртазов
9
Богатырев
21
Бороздин
21
Бороздин
9
Богатырев
5
Чикунов
6
Еремин
6
Еремин
5
Чикунов
20
Середа
9
Юрченко
9
Юрченко
20
Середа
15
Серегин
99
Ручкин
99
Ручкин
15
Серегин
5
Фурсин
15
Васюков
15
Васюков
5
Фурсин
Остались в запасе
Локомотив
Орел
12
Александр Васильев
ЦЗ
16
Михаил Алфимов
ВР
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
12
Александр Васильев
ЦЗ
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
1
Роман Клюкин
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Локомотив - Орел
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Локомотив
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