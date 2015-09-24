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    • Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок

    Кубок России. Московское «Динамо» переиграло «Локомотив» из Лисок

    В матче 1/16 Кубка России московское «Динамо» обыграло «Локомотив» из Лисок со счетом 0:2. Отличились Ташаев и Кокорин.

    Кубок России. 1/16 финала

    Локомотив (Лиски) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Ташаев, 34; 0:2 – Кокорин, 51.

    Локомотив: Кортнев, Баульчев, Стручков, Кожемякин, Чикунов, Белов, Богатырев, Муртазов (Еремин, 56), Фатеев, Чернышов (Ткачев, 84), Агапцев (Середа, 55).

    Динамо: Габулов, Губочан, Дьяков (Морозов, 41), Жирков, Живоглядов, Ташаев, Денисов, Зобнин, Ионов (Левин, 53), Кокорин, Погребняк (Обольский, 71).

    Предупреждения: Муртазов, 26; Ионов, 36; Чернышов, 54; Фатеев, 85.

    Судья: Алексей Сухой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 19:52
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    Комментарии (2)
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    zagrizlik
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    Сила детей лимита чё уж там...
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    ologreds
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