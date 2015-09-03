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    Расписание матчей 03-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 22 тур
    3 сентября, четверг
    01:30
    Понте-Прета
    1:2
    Крузейро
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    01:30
    Интернасьонал
    6:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    01:30
    Жоинвили
    0:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    03:00
    Фламенго
    3:0
    Аваи
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    03:00
    Атлетико Минейро
    0:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    04:00
    Коринтианс
    2:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    04:00
    Коритиба
    0:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    04:00
    Гойас
    1:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа F
    3 сентября, четверг
    13:00
    Вьетнам
    0:0
    Индонезия
    Матч отменен
    3 сентября, четверг
    16:30
    Ирак
    5:1
    Тайвань
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа E
    3 сентября, четверг
    13:25
    Япония
    3:0
    Камбоджа
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    19:00
    Сирия
    1:0
    Сингапур
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа B
    3 сентября, четверг
    14:00
    Австралия
    5:0
    Бангладеш
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    19:00
    Иордания
    0:0
    Киргизия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа G
    3 сентября, четверг
    14:00
    Южная Корея
    8:0
    Лаос
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа C
    3 сентября, четверг
    14:35
    Китай
    0:0
    Гонконг
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    19:00
    Катар
    15:0
    Бутан
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 8 тур
    3 сентября, четверг
    16:00
    Динамо
    2:2
    Пари НН
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    16:30
    Лада-Тольятти
    0:4
    Волга
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    17:00
    Зенит-Ижевск
    2:1
    Челябинск
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    18:00
    Нефтехимик
    2:1
    Химик
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа H
    3 сентября, четверг
    17:00
    Узбекистан
    1:0
    Йемен
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    18:40
    Бахрейн
    0:1
    КНДР
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа D
    3 сентября, четверг
    17:30
    Иран
    6:0
    Гуам
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    18:00
    Оман
    3:1
    Туркменистан
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа A
    3 сентября, четверг
    18:15
    ОАЭ
    10:0
    Малайзия
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    20:40
    Саудовская Аравия
    7:0
    Восточный Тимор
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа H
    3 сентября, четверг
    19:00
    Азербайджан
    0:0
    Хорватия
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    21:45
    Болгария
    0:1
    Норвегия
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    21:45
    Италия
    1:0
    Мальта
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур
    3 сентября, четверг
    20:00
    Кувейт
    9:0
    Мьянма
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа A
    3 сентября, четверг
    21:45
    Чехия
    2:1
    Казахстан
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    21:45
    Нидерланды
    0:1
    Исландия
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    21:45
    Турция
    1:1
    Латвия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа B
    3 сентября, четверг
    21:45
    Бельгия
    3:1
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    21:45
    Кипр
    0:1
    Уэльс
    Матч завершен
    3 сентября, четверг
    21:45
    Израиль
    4:0
    Андорра
    Матч завершен
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