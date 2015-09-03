август 2015
сентябрь 2015
Бразилия. Серия А 2015, 22 тур
3 сентября, четверг
01:30
Матч завершен
3 сентября, четверг
01:30
Матч завершен
3 сентября, четверг
03:00
Матч завершен
3 сентября, четверг
04:00
Матч завершен
3 сентября, четверг
04:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа F
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа G
3 сентября, четверг
14:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа C
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 8 тур
3 сентября, четверг
16:30
Матч завершен
3 сентября, четверг
17:00
Матч завершен
3 сентября, четверг
18:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа H
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур, группа A
3 сентября, четверг
20:40
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа H
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 3 тур
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа A
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа B