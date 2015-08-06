Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2015
август 2015
Россия. Кубок (2015/2016), 1/64 финала
Смена
0 : 2
Сахалин
Завершен
Чита
1 : 1
Завершен
Динамо Брл
4 : 1
Новокузнецк
Завершен
Лига Европы (2015/2016), 3 раунд, ответный матч
Габала
1 : 0
Аполлон
Завершен
Шамахы
0 : 0
Атлетик
Завершен
Омония
2 : 2
Брондбю
Завершен
Рубин
1 : 1
Штурм
Завершен
Одд
2 : 0
Эльфсборг
Завершен
Трабзонспор
1 : 1
Работнички
Завершен
Ворскла
3 : 1
Жилина
Завершен
Русенборг
3 : 1
Дебрецен
Завершен
Гетеборг
0 : 0
Белененсеш
Завершен
Хапоэль Ирони
0 : 3
Слован
Завершен
Истанбул Башакшехир
1 : 2
АЗ Алкмаар
Завершен
Стремсгодсет
0 : 2
Хайдук
Завершен
Динамо Мн
1 : 1
Цюрих
Завершен
Вадуц
2 : 2
Тун
Завершен
АЕК
0 : 1
Бордо
Завершен
Копенгаген
2 : 3
Яблонец
Завершен
Атромитос
1 : 0
АИК
Завершен
Железничар
0 : 1
Стандард
Завершен
Астра
2 : 1
Вест Хэм
Завершен
Спартак Тр
1 : 1
ПАОК
Завершен
Заря
3 : 0
Шарлеруа
Завершен
Витесс
0 : 2
Саутгемптон
Завершен
Сент-Этьен
1 : 2
Тыргу-Муреш
Завершен
Слован
3 : 3
Краснодар
Завершен
Боруссия Д
5 : 0
Вольфсберг
Завершен
Войводина
0 : 2
Сампдория
Завершен
Легия
1 : 0
Кукеси
Завершен
Абердин
1 : 1
Кайрат
Завершен
Витория Гимараеш
1 : 4
Альтах
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 4 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
Мордовия (мол)
Завершен
Кубок Либертадорес 2015, Финал, ответный матч
Ривер Плейт
3 : 0
Тигрес УАНЛ
Завершен
США. МЛС 2015
Монреаль
1 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
Торонто
4 : 1
Орландо Сити
Завершен