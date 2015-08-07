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июль 2015
август 2015
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 4 тур
Ахмат
0 : 0
Мордовия
Завершен
Россия. Кубок (2015/2016), 1/64 финала
Зенит-Ижевск
3 : 1
Нефтехимик
Завершен
Химик
0 : 1
Завершен
Лада-Тольятти
0 : 2
Носта
Завершен
Локомотив
1 : 3
Тамбов
Завершен
Динамо Бр
0 : 1
Металлург Л
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 1 тур
Лилль
0 : 1
ПСЖ
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 4 тур
Анжи (мол)
0 : 2
Динамо (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 1 тур
Брайтон
1 : 0
Ноттингем Форест
Завершен
Германия. Кубок (2015/2016), 1 раунд
Динамо
0 : 2
ФСВ Франкфурт
Завершен
Эльверсберг
1 : 3
Аугсбург
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 4 тур
Волынь
2 : 2
Металлист
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 3 тур
Зюлте-Варегем
0 : 0
Генк
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 4 тур
Оденсе
2 : 2
Орхус
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 19 тур
Сандефьорд
2 : 1
Мьёндален
Завершен
Волеренга
1 : 0
Тромсе
Завершен