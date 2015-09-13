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Расписание матчей 13-09-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 8 тур Таблица
13 сентября, 13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
Завершен
13 сентября, 16:30
Краснодар
4 : 0
Динамо
Завершен
13 сентября, 19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 5 тур Таблица
13 сентября, 15:30
Сандерленд
0 : 1
Тоттенхэм
Завершен
13 сентября, 18:00
Лестер
3 : 2
Астон Вилла
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 3 тур Таблица
13 сентября, 13:00
Гранада
1 : 3
Вильярреал
Завершен
13 сентября, 17:00
Атлетик
3 : 1
Хетафе
Завершен
13 сентября, 19:15
Сельта
3 : 3
Лас-Пальмас
Завершен
13 сентября, 21:30
Малага
0 : 0
Эйбар
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 3 тур Таблица
13 сентября, 13:30
Верона
2 : 2
Торино
Завершен
13 сентября, 16:00
Эмполи
2 : 2
Наполи
Завершен
13 сентября, 16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
Завершен
13 сентября, 16:00
Сассуоло
2 : 2
Аталанта
Завершен
13 сентября, 19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
Завершен
13 сентября, 21:45
Интер
1 : 0
Милан
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 4 тур Таблица
13 сентября, 16:30
Хоффенхайм
1 : 3
Вердер
Завершен
13 сентября, 18:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 5 тур Таблица
13 сентября, 15:00
Газелек
0 : 1
Монако
Завершен
13 сентября, 18:00
Нант
0 : 2
Ренн
Завершен
13 сентября, 22:00
Марсель
4 : 1
Бастия
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 9 тур Таблица
13 сентября, 15:30
Астрахань
1 : 0
Черноморец
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 8 тур Таблица
13 сентября, 13:00
Уфа (мол)
0 : 2
Урал (мол)
Завершен
13 сентября, 14:00
Кр. Советов (мол)
2 : 2
Мордовия (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 6 тур Таблица
13 сентября, 14:00
Фулхэм
2 : 1
Блэкберн
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 4 тур Таблица
13 сентября, 13:00
Жирона
0 : 0
Уэска
Завершен
13 сентября, 18:00
Альбасете
1 : 0
Льягостера
Завершен
13 сентября, 18:00
Алькоркон
1 : 0
Понферрадина
Завершен
13 сентября, 18:00
Луго
1 : 0
Альмерия
Завершен
13 сентября, 18:00
Мальорка
0 : 0
Нумансия
Завершен
13 сентября, 20:15
Тенерифе
0 : 2
Реал Ов
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
13 сентября, 02:00
Филадельфия Юнион
1 : 2
Коламбус
Завершен
13 сентября, 03:30
Даллас
2 : 1
Нью-Йорк Сити
Завершен
13 сентября, 03:30
Динамо Хьюстон
1 : 3
Реал Солт-Лейк
Завершен
13 сентября, 04:00
Колорадо
1 : 1
Ди Си Юнайтед
Завершен
13 сентября, 05:30
Сан-Хосе
1 : 1
Сиэтл
Завершен
13 сентября, 05:30
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
Монреаль
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 7 тур Таблица
13 сентября, 14:00
Сталь
1 : 2
Ворскла
Завершен
13 сентября, 17:00
Черноморец
1 : 2
Волынь
Завершен
13 сентября, 19:30
Карпаты
1 : 1
Заря
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 4 тур Таблица
13 сентября, 17:00
Бешикташ
2 : 0
Истанбул Башакшехир
Завершен
13 сентября, 17:00
Ризеспор
1 : 1
Сивасспор
Завершен
13 сентября, 20:15
Османлыспор
1 : 2
Коньяспор
Завершен
13 сентября, 21:00
Касымпаша
0 : 1
Фенербахче
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 8 тур Таблица
13 сентября, 17:00
Альтах
2 : 0
Рапид
Завершен
13 сентября, 17:30
Маттерсбург
2 : 0
Штурм
Завершен
13 сентября, 19:30
Зальцбург
4 : 2
Грёдиг
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 19 тур Таблица
13 сентября, 15:30
Нафтан
0 : 1
Слуцк
Завершен
13 сентября, 17:30
Витебск
0 : 0
Славия-Мозырь
Завершен
13 сентября, 19:30
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
Неман
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 7 тур Таблица
13 сентября, 15:30
Стандард
0 : 1
Локерен
Завершен
13 сентября, 19:00
Андерлехт
0 : 0
Генк
Завершен
13 сентября, 21:00
Сент-Труйден
1 : 1
Шарлеруа
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 25 тур Таблица
13 сентября, 00:30
Коритиба
0 : 1
Интернасьонал
Завершен
13 сентября, 03:00
Палмейрас
2 : 0
Фигейренсе
Завершен
13 сентября, 17:00
Коринтианс
3 : 0
Жоинвили
Завершен
13 сентября, 17:00
Понте-Прета
3 : 1
Сантос
Завершен
13 сентября, 22:00
Васко да Гама
2 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
13 сентября, 22:00
Гремио
1 : 2
Сан-Паулу
Завершен
13 сентября, 22:00
Крузейро
1 : 1
Атлетико Минейро
Завершен
13 сентября, 22:00
Шапекоэнсе
1 : 3
Фламенго
Завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 3 тур Таблица
13 сентября, 16:00
АЕК
3 : 1
ПАС
Завершен
13 сентября, 18:15
Атромитос
0 : 1
Ксанти
Завершен
13 сентября, 18:15
Панетоликос
1 : 0
Пантракикос
Завершен
13 сентября, 20:30
Паниониос
1 : 0
Панатинаикос
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 8 тур Таблица
13 сентября, 14:30
Рандерс
1 : 0
Сендерийск
Завершен
13 сентября, 17:00
Копенгаген
4 : 2
Ольборг
Завершен
13 сентября, 19:00
Брондбю
0 : 0
Мидтьюлланд
Завершен
Казахстан. Финальный раунд 2015. группа B, 25 тур Таблица
13 сентября, 14:00
Кайсар
1 : 2
Тобол
Завершен
13 сентября, 15:00
Шахтер
3 : 1
Жетысу
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 5 тур Таблица
13 сентября, 13:30
Гронинген
3 : 1
Херенвен
Завершен
13 сентября, 15:30
Фейеноорд
1 : 0
Виллем II
Завершен
13 сентября, 15:30
АДО Ден Хааг
0 : 1
Хераклес
Завершен
13 сентября, 17:45
Утрехт
2 : 1
Витесс
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 23 тур Таблица
13 сентября, 16:30
Тромсе
0 : 0
Мьёндален
Завершен
13 сентября, 19:00
Одд
2 : 1
Буде-Глимт
Завершен
13 сентября, 19:00
Сарпсборг 08
3 : 1
Старт
Завершен
13 сентября, 19:00
Русенборг
1 : 0
Стабек
Завершен
13 сентября, 19:00
Лиллестрем
3 : 1
Олесунн
Завершен
13 сентября, 21:00
Волеренга
2 : 4
Викинг
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 4 тур Таблица
13 сентября, 18:00
Маритиму
5 : 2
Витория Сетубал
Завершен
13 сентября, 18:00
Морейренcе
0 : 0
Униан Мадейра
Завершен
13 сентября, 18:00
Насьональ
2 : 0
Академика
Завершен
13 сентября, 19:00
Витория Гимараеш
1 : 0
Тондела
Завершен
13 сентября, 21:15
Риу Аве
1 : 2
Спортинг
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 6 тур Таблица
13 сентября, 16:00
Яблонец
1 : 1
Спарта
Завершен
13 сентября, 19:30
Пршибрам
0 : 4
Виктория
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 23 тур Таблица
13 сентября, 16:00
Хаммарбю
1 : 2
Эребру
Завершен
13 сентября, 18:30
Хельсингборг
1 : 2
Гетеборг
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 8 тур Таблица
13 сентября, 14:45
Люцерн
3 : 3
Грассхоппер
Завершен
13 сентября, 14:45
Цюрих
3 : 3
Тун
Завершен
13 сентября, 17:00
Сьон
3 : 0
Лугано
Завершен
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