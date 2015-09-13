Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Наполи
Эмполи - Наполи: обзор матча 13 сентября 2015
Эмполи
13.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
3'
Р. Сапонара
18'
М. Пуччарелли
7'
Л. Инсинье
50'
Аллан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Наполи
87'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Замена
В. Лорини
️️️️
М. Дзамбелли
80'
79'
Желтая карточка
Жоржиньо
72'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Л. Паредес
️️️️
П. Зелински
72'
Желтая карточка
М. Ливайя
71'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Маккароне
68'
65'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Габбиадини
59'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Вальдифиори
58'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
50'
ГОЛ! 2:2!
Аллан
Пас отдал
М. Габбиадини
Желтая карточка
Д. Кроче
45'
40'
Желтая карточка
Аллан
ГОЛ! 2:1!
М. Пуччарелли
Пас отдал
Р. Сапонара
18'
7'
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Габбиадини
ГОЛ! 1:0!
Р. Сапонара
Пас отдал
П. Зелински
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Роналдо
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-2-1-2
1
Скорупски
6
Мариу Руй
93
Барба
26
Тонелли
13
Дзамбелли
10
Диуссе
7
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
3-4-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
39
Альбиоль
11
Маджо
25
Аллан
17
Гамшик
16
Вальдифиори
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
13
Дзамбелли
16
Лорини
16
Лорини
13
Дзамбелли
7
Зелински
5
Паредес
5
Паредес
7
Зелински
7
Маккароне
10
Ливайя
10
Ливайя
7
Маккароне
16
Вальдифиори
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
16
Вальдифиори
11
Габбиадини
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Габбиадини
10
Инсинье
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Инсинье
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Роналдо
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Эмполи - Наполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Эмполи
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+