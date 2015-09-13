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Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 13 сентября 2015
Хоффенхайм
13.09.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
49'
Э. Варгас
45'
З. Юнузович
90+2'
Э. Уджа
90+3'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
З. Юнузович
Пас отдал
Ф. Бартельс
90'
+2
Желтая карточка
Э. Уджа
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Э. Уджа
Пас отдал
К. Писарро
89'
Замена
А. Гальвез
️️️️
Ф. Кроос
82'
Замена
К. Писарро
️️️️
У. Гарсия
69'
Желтая карточка
К. Фритц
66'
Желтая карточка
А. Лукимия-Мулонготи
64'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
А. Йоханссон
Желтая карточка
Ю. Полански
60'
Желтая карточка
К. Фолланд
53'
ГОЛ! 1:1!
Э. Варгас
Пас отдал
М. Ут
49'
Замена
Э. Варгас
️️️️
С. Цубер
46'
Замена
Д. Шмид
️️️️
К. Кураньи
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
З. Юнузович
Пас отдал
Э. Уджа
18'
Желтая карточка
З. Юнузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-3-3
1
Бауманн
22
Ким Чжин-Су
25
Зюле
5
Шер
3
Кадержабек
7
Цубер
8
Полански
27
Швеглер
13
Ут
22
Кураньи
31
Фолланд
3-2-3-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
8
Фритц
25
Гарсия
23
Кроос
16
Юнузович
3
Гарсия
7
Йоханссон
11
Уджа
22
Кураньи
7
Шмид
7
Шмид
22
Кураньи
7
Цубер
11
Варгас
11
Варгас
7
Цубер
23
Кроос
6
Гальвез
6
Гальвез
23
Кроос
7
Йоханссон
31
Бартельс
31
Бартельс
7
Йоханссон
25
Гарсия
14
Писарро
14
Писарро
25
Гарсия
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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