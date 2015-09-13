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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 13 сентября 2015
Верона
13.09.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Торино
49'
Л. Тони (П)
71'
Хуанито
66'
Д. Базелли
73'
А. Аква
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Торино
Желтая карточка
Л. Греко
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Базелли
Желтая карточка
Л. Тони
90'
+2
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Д. Сала
84'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Хуанито
83'
Желтая карточка
Р. Маркес
81'
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Аква
ГОЛ! 2:1!
Хуанито
Пас отдал
Ф. Вивиани
71'
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Базелли
Желтая карточка
Б. Янкович
65'
Замена
Б. Янкович
️️️️
Л. Силигарди
63'
Желтая карточка
Э. Пизано
62'
58'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
51'
Замена
А. Аква
️️️️
Ж. Оби
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Тони
49'
16'
Замена
П. Янссон
️️️️
Д. Авелар
11'
Желтая карточка
Д. Авелар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
4
Маркес
18
Супрайен
18
Морас
5
Пизано
7
Сала
19
Греко
43
Вивиани
21
Хуанито
18
Тони
26
Силигарди
4-4-2
93
Паделли
22
Авелар
15
Глик
83
Бово
3
Молинаро
10
Оби
33
Перес
33
Базелли
5
Вивес
11
Белотти
27
Квальярелла
7
Сала
17
Ионицэ
17
Ионицэ
7
Сала
21
Хуанито
11
Паццини
11
Паццини
21
Хуанито
26
Силигарди
7
Янкович
7
Янкович
26
Силигарди
22
Авелар
18
Янссон
18
Янссон
22
Авелар
10
Оби
18
Аква
18
Аква
10
Оби
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
Остались в запасе
Верона
Торино
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Валерио Мантовани
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Верона - Торино
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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