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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 13 сентября 2015
Атлетик
13.09.2015, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 3 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
6'
А. Адурис
24'
Р. Гарсия
83'
А. Адурис
70'
Э. Веласкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
88'
83'
Желтая карточка
Алексис
83'
Желтая карточка
Э. Веласкес
ГОЛ! 3:1!
А. Адурис
Пас отдал
Х. Эрасо
83'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
79'
77'
Желтая карточка
Р. Лаго
Желтая карточка
М. Сан Хосе
72'
70'
ГОЛ! 2:1!
Э. Веласкес
Пас отдал
А. Медран
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Акетче
68'
63'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Леон
63'
Замена
А. Медран
️️️️
Х. Родригес
48'
Желтая карточка
А. Лафита
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Сусаета
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
47
Агер Акетче
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
33
Хорхе Санчес
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
3
Этчейта
15
Леке
7
Эчебаррия
14
Сусаета
18
Гурпеги
47
Акетче
20
Адурис
14
Гарсия
4-3-1-1
33
Санчес
2
Веласкес
3
Лаго
4
Алексис
2
Вигарай
22
Родригес
25
Ласен
7
Лафита
14
Леон
12
Щепович
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
47
Акетче
11
Гомес
11
Гомес
47
Акетче
22
Родригес
10
Медран
10
Медран
22
Родригес
22
Родригес
9
Васкес
9
Васкес
22
Родригес
14
Леон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
14
Леон
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетик - Хетафе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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