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    Расписание матчей 10-08-2015

    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 17 тур
    10 августа, понедельник
    00:30
    Гремио
    5:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    00:30
    Шапекоэнсе
    2:2
    Фигейренсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    10 августа, понедельник
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:0
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 5 тур
    10 августа, понедельник
    13:00
    Томь-2
    1:1
    Новокузнецк
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    15:30
    Иртыш
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 6 тур
    10 августа, понедельник
    13:30
    Байкал
    3:2
    Волгарь
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    16:00
    Томь
    3:2
    Тосно
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    16:00
    Сибирь
    1:3
    Сокол
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    17:00
    Тюмень
    2:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    17:00
    КАМАЗ
    0:1
    Луч
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    18:30
    Зенит-2
    2:2
    Шинник
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    19:00
    Волга
    1:0
    Армавир
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    19:00
    Арсенал
    0:3
    Оренбург
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    19:00
    Факел
    0:1
    Енисей
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    20:00
    Балтика
    1:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 4 тур
    10 августа, понедельник
    16:30
    Носта
    1:6
    Нефтехимик
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    17:30
    Лада-Тольятти
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    18:00
    Сызрань-2003
    1:1
    Пари НН
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    18:00
    Челябинск
    2:0
    Химик
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    18:00
    Зенит-Ижевск
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 4 тур
    10 августа, понедельник
    18:00
    Рубин
    0:3
    Ростов
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    20:15
    Краснодар
    1:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 15 тур
    10 августа, понедельник
    18:30
    Шахтер
    6:1
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    20:15
    БАТЭ
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2015/2016), 1 раунд
    10 августа, понедельник
    19:30
    Аален
    0:0
    (1:2)п
    Нюрнберг
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    19:30
    Арминия
    0:2
    Герта
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    19:30
    Оснабрюк
    1:0
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    21:30
    Санкт-Паули
    1:4
    Боруссия
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 3 тур
    10 августа, понедельник
    20:00
    Высочина
    1:0
    Яблонец
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    20:00
    Слован
    1:1
    Дукла
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 4 тур
    10 августа, понедельник
    20:00
    Ольборг
    0:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 19 тур
    10 августа, понедельник
    20:00
    Кальмар
    0:2
    Сундсвалль
    Матч завершен
    10 августа, понедельник
    20:00
    АИК
    1:0
    Юргорден
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 1 тур
    10 августа, понедельник
    22:00
    Вест Бромвич
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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