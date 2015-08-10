Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Оренбург
Арсенал - Оренбург: обзор матча 10 августа 2015
Арсенал
10.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 3
Завершен
Оренбург
24'
А. Делькин
35'
В. Парняков
85'
М. Шогенов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Оренбург
88'
Замена
А. Друзин
️️️️
В. Парняков
85'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Шогенов
79'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Маркелов
75'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Желтая карточка
М. Кашчелан
75'
72'
Желтая карточка
С. Бреев
Замена
А. Димидко
️️️️
И. Ершов
71'
69'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
64'
Замена
С. Бреев
️️️️
Р. Воробьев
Замена
Г. Вуйович
️️️️
В. Федотов
57'
Замена
А. Хагуш
️️️️
А. Кутьин
57'
35'
ГОЛ! 0:2!
В. Парняков
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-4-1
16
Котов
8
Тесак
23
Калешин
71
Денисов
22
Ершов
18
Кашчелан
7
Берхамов
19
Федотов
28
Рыжков
20
Стеклов
48
Кутьин
3-3-2-1-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
84
Воробьев
8
Шогенов
88
Маркелов
90
Делькин
48
Кутьин
14
Хагуш
14
Хагуш
48
Кутьин
22
Ершов
2
Димидко
2
Димидко
22
Ершов
19
Федотов
18
Вуйович
18
Вуйович
19
Федотов
88
Маркелов
70
Кабутов
70
Кабутов
88
Маркелов
10
Парняков
30
Друзин
30
Друзин
10
Парняков
84
Воробьев
23
Бреев
23
Бреев
84
Воробьев
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
Остались в запасе
Арсенал
Оренбург
22
Игорь Кот
ВР
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Арсенал - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Оренбург
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
42
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+