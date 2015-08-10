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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Нижний Новгород
Сызрань-2003 - Нижний Новгород: обзор матча 10 августа 2015
Сызрань-2003
10.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
70'
А. Ивашин
76'
А. Ткач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сызрань-2003 - Нижний Новгород
90'
+1
Желтая карточка
А. Даниленко
87'
Замена
Н. Николаев
️️️️
А. Ткач
Замена
Р. Зарипов
️️️️
А. Ивашин
84'
Замена
И. Рыжков
️️️️
В. Березун
81'
77'
Желтая карточка
А. Хрипков
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Ткач
75'
Замена
А. Даниленко
️️️️
Н. Бастрон
75'
Замена
И. Маслов
️️️️
М. Нестеров
ГОЛ! 1:0!
А. Ивашин
70'
Замена
С. Дзодзиев
️️️️
М. Жестков
68'
Замена
С. Горелов
️️️️
С. Цыганов
68'
66'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
И. Беляков
Желтая карточка
В. Пьянченко
64'
Желтая карточка
П. Евсеев
63'
57'
Замена
И. Менделев
️️️️
Д. Карасев
41'
Желтая карточка
Н. Васильев
Желтая карточка
В. Березун
34'
Желтая карточка
Д. Лавлинский
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
14
Александр Ивашин
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
32
Никита Бастрон
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
24
Роман Терехин
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
25
Раиль Зарипов
ЦФ
Нижний Новгород
3
Игорь Маслов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
17
Иван Стрелов
ЦЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-1-4-1
1
Баклов
21
Еремеев
25
Лавлинский
2
Никулов
5
Евсеев
7
Пьянченко
14
Ивашин
11
Березун
17
Симонов
71
Жестков
9
Цыганов
3-2-3-1
31
Анисимов
90
Хрипков
14
Недогода
29
Карасев
4
Абрамов
15
Ершов
96
Васильев
21
Нестеров
13
Ткач
10
Беляков
11
Березун
63
Рыжков
63
Рыжков
11
Березун
71
Жестков
30
Дзодзиев
30
Дзодзиев
71
Жестков
14
Ивашин
25
Зарипов
25
Зарипов
14
Ивашин
9
Цыганов
2
Горелов
2
Горелов
9
Цыганов
21
Нестеров
3
Маслов
3
Маслов
21
Нестеров
10
Беляков
21
Сорочкин
21
Сорочкин
10
Беляков
13
Ткач
96
Николаев
96
Николаев
13
Ткач
29
Карасев
6
Менделев
6
Менделев
29
Карасев
32
Бастрон
39
Даниленко
39
Даниленко
32
Бастрон
Остались в запасе
Сызрань-2003
Нижний Новгород
24
Роман Терехин
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
5
Константин Жильцов
ЦЗ
17
Иван Стрелов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
24
Роман Терехин
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
5
Константин Жильцов
ЦЗ
17
Иван Стрелов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Сызрань-2003 - Нижний Новгород
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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