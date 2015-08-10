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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 августа 2015
Балтика
10.08.2015, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
7'
С. Цуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Замена
В. Тимофеев
️️️️
В. Запрудских
89'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Глушков
86'
85'
Желтая карточка
А. Купчин
83'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Нестеренко
82'
Замена
М. Агаронян
️️️️
Р. Умаров
Замена
О. Ланин
️️️️
М. Волков
62'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Макарчук
57'
55'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
Н. Калинский
50'
Желтая карточка
С. Нестеренко
46'
Замена
А. Купчин
️️️️
И. Эдиев
Желтая карточка
М. Волков
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
8
Евгений Цимбал
ОП
33
Максим Волков
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Горбачев
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
19
Василий Плетин
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
3-1-4-2
16
Барановский
17
Макарчук
39
Цуканов
68
Запрудских
8
Цимбал
93
Каленкович
33
Волков
47
Глушков
23
Земченков
10
Гелоян
90
Безлихотнов
3-3-3-1
99
Дюпин
5
Эдиев
5
Нестеренко
3
Удалый
10
Никифоров
18
Карасев
85
Попов
32
Минич
23
Ваганов
78
Калинский
11
Умаров
17
Макарчук
7
Чхапелия
7
Чхапелия
17
Макарчук
33
Волков
64
Ланин
64
Ланин
33
Волков
68
Запрудских
13
Тимофеев
13
Тимофеев
68
Запрудских
47
Глушков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
47
Глушков
78
Калинский
11
Аладашвили
11
Аладашвили
78
Калинский
11
Умаров
7
Агаронян
7
Агаронян
11
Умаров
5
Нестеренко
88
Киреев
88
Киреев
5
Нестеренко
5
Эдиев
5
Купчин
5
Купчин
5
Эдиев
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
44
Александр Логунов
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
1
Ренат Соколов
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Горбачев
Остались в запасе
44
Александр Логунов
ЦЗ
76
Григорий Постаногов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Александр Горбачев
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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