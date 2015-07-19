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июнь 2015
июль 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 1 тур
Чита
0 : 1
Томь-2
Завершен
Новокузнецк
1 : 2
Якутия
Завершен
Сибирь-2
2 : 2
Иртыш
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, 1/4 финала
Гаити
0 : 1
Ямайка
Завершен
Тринидад и Тобаго
1 : 1
Панама
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 1 тур
Зенит
2 : 1
Динамо
Завершен
Мордовия
0 : 1
Локомотив
Завершен
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 1 тур
Астрахань
0 : 2
СКА
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 1 тур
Кубань (мол)
5 : 0
Урал (мол)
Завершен
Международный кубок чемпионов 2015. группа C
Бенфика
2 : 3
ПСЖ
Завершен
США. МЛС 2015
Орландо Сити
0 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
Канзаc Сити
2 : 1
Монреаль
Завершен
Даллас
2 : 1
Ди Си Юнайтед
Завершен
Сиэтл
0 : 1
Колорадо
Завершен
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Динамо Хьюстон
Завершен
Портленд
1 : 1
Ванкувер Уайткепс
Завершен
США. МЛС 2015. группа Восточная конференция
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
Нью-Йорк Сити
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 1 тур
Шахтер
2 : 0
Александрия
Завершен
Сталь
1 : 2
Динамо К
Завершен
Говерла
1 : 1
Днепр
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 14 тур
Интернасьонал
2 : 1
Гойас
Завершен
Коринтианс
1 : 0
Атлетико Минейро
Завершен
Фламенго
1 : 0
Гремио
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
Шапекоэнсе
Завершен
Палмейрас
1 : 0
Сантос
Завершен
Флуминенсе
1 : 2
Васко да Гама
Завершен
Фигейренсе
0 : 0
Коритиба
Завершен
Спорт Ресифи
2 : 0
Сан-Паулу
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 1 тур
Оденсе
3 : 0
Хобро
Завершен
Орхус
2 : 1
Брондбю
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2015, 21 тур
Актобе
0 : 1
Шахтер
Завершен
Ордабасы
2 : 1
Окжетпес
Завершен
Атырау
0 : 0
Кайрат
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 16 тур
Хельсингборг
3 : 1
АИК
Завершен
Норрчепинг
2 : 2
Гетеборг
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 1 тур
Базель
2 : 0
Вадуц
Завершен
Тун
3 : 5
Грассхоппер
Завершен
Санкт-Галлен
2 : 0
Лугано
Завершен