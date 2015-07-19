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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Днепр
Говерла - Днепр: обзор матча 19 июля 2015
Говерла
19.07.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
57'
В. Гемега
79'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Днепр
Желтая карточка
В. Лухтанов
87'
Замена
П. Полегенько
️️️️
В. Гемега
81'
79'
ГОЛ! 1:1!
Р. Безус
Пас отдал
В. Лучкевич
Замена
М. Ряшко
️️️️
С. Люлька
78'
ГОЛ! 1:0!
В. Гемега
Пас отдал
А. Хобленко
57'
46'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
А. Федецкий
Желтая карточка
Е. Чумак
42'
37'
Желтая карточка
Р. Ротань
20'
Желтая карточка
В. Федорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Артур Рудько
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
28
Евгений Чумак
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
11
Виталий Гемега
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
96
Юрий Тома
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
97
Денис Баланюк
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-3-4
1
Рудько
8
Люлька
28
Ягодинскис
95
Лухтанов
8
Савченко
28
Чумак
9
Цуриков
10
Худобяк
9
Хобленко
77
Хлебас
11
Гемега
4-4-2
71
Бойко
44
Федецкий
23
Дуглас
3
Лео Матос
18
Гуйе
5
Федорчук
23
Канкава
16
Гама
29
Ротань
11
Селезнев
99
Матеус
11
Гемега
28
Полегенько
28
Полегенько
11
Гемега
8
Люлька
5
Ряшко
5
Ряшко
8
Люлька
44
Федецкий
7
Лучкевич
7
Лучкевич
44
Федецкий
44
Федецкий
90
Безус
90
Безус
44
Федецкий
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
Остались в запасе
Говерла
Днепр
33
Игорь Гончар
ПЗ
96
Юрий Тома
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
17
Орест Кузык
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
33
Игорь Гончар
ПЗ
96
Юрий Тома
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
22
Дмитрий Бабенко
ВР
17
Орест Кузык
ЦП
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Говерла - Днепр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
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2017.10.15 10:35
21
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2017.06.19 06:34
6
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2016.09.20 16:08
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2016.09.14 14:32
1
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2016.06.08 09:58
10
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2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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