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2015-06-23
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Молодежный чемпионат Европы 2015. группа A, 3 тур
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23 июня, 21:45
1 : 1
Германия (мол.)
Завершен
23 июня, 21:45
2 : 0
Сербия (мол.)
Завершен
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