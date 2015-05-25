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    Расписание матчей 25-05-2015

    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 3 тур
    25 мая, понедельник
    00:30
    Крузейро
    1:1
    Понте-Прета
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    1:0
    Коритиба
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    25 мая, понедельник
    02:00
    Сан-Хосе
    1:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 28 тур
    25 мая, понедельник
    12:00
    Чита
    2:0
    Новокузнецк
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    13:30
    Байкал
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    14:00
    Томь-2
    3:1
    Сибирь-2
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 31 тур
    25 мая, понедельник
    14:00
    Нордшелланд
    4:2
    Хобро
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    16:00
    Силькеборг
    0:2
    Рандерс
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    18:00
    Копенгаген
    1:0
    Оденсе
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    20:00
    Мидтьюлланд
    2:3
    Брондбю
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 30 тур, группа B
    25 мая, понедельник
    16:00
    Терек-2
    1:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    16:00
    Анжи-2
    2:1
    Алания
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    17:00
    Астрахань
    6:2
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 10 тур
    25 мая, понедельник
    16:30
    Тромсе
    2:2
    Одд
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    16:30
    Лиллестрем
    3:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    19:00
    Стабек
    2:3
    Русенборг
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    19:00
    Олесунн
    0:4
    Викинг
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    21:00
    Старт
    1:2
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    21:00
    Сандефьорд
    0:3
    Волеренга
    Матч завершен
    Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), Финал
    25 мая, понедельник
    17:00
    Мидлсбро
    0:2
    Норвич Сити
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2014/2015), 35 тур
    25 мая, понедельник
    17:00
    Тун
    2:2
    Базель
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    17:00
    Сьон
    6:2
    Янг Бойз
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    17:00
    Люцерн
    0:1
    Цюрих
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    17:00
    Санкт-Галлен
    5:1
    Арау
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    17:00
    Вадуц
    0:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 29 тур
    25 мая, понедельник
    18:30
    Локомотив
    1:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    20:45
    ЦСКА
    3:0
    Рубин
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 37 тур
    25 мая, понедельник
    19:00
    Лацио
    1:2
    Рома
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 10 тур
    25 мая, понедельник
    20:00
    Хэкен
    0:2
    Фалькенберг
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    20:00
    Хельсингборг
    1:0
    Хаммарбю
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    20:00
    Сундсвалль
    0:1
    Норрчепинг
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    20:05
    Юргорден
    2:2
    АИК
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 33 тур
    25 мая, понедельник
    20:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    25 мая, понедельник
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    2:2
    Фенербахче
    Матч завершен
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