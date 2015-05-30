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Расписание матчей 30-05-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
апрель 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 30 тур Таблица
30 мая, 13:30
Динамо
1 : 1
Краснодар
Завершен
30 мая, 13:30
Кубань (ЛФЛ)
5 : 1
Арсенал
Завершен
30 мая, 13:30
Ростов
1 : 1
ЦСКА
Завершен
30 мая, 13:30
Уфа
1 : 1
Рубин
Завершен
30 мая, 13:30
Спартак
3 : 3
Амкар-Пермь
Завершен
30 мая, 13:30
Ахмат
1 : 3
Урал
Завершен
30 мая, 13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
Завершен
30 мая, 13:30
Зенит
0 : 0
Локомотив
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 30 тур Таблица
30 мая, 13:00
Иртыш
0 : 0
Сибирь-2
Завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 34 тур Таблица
30 мая, 14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
Завершен
30 мая, 14:00
Химик
0 : 3
Крылья Советов
Завершен
30 мая, 14:00
Томь
5 : 1
Сочи
Завершен
30 мая, 14:00
Тосно
0 : 2
Оренбург
Завершен
30 мая, 14:00
Cибирь
4 : 3
Волга
Завершен
30 мая, 14:00
Балтика
1 : 1
Шинник
Завершен
30 мая, 14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
Завершен
30 мая, 15:00
Тюмень
0 : 1
Волгарь
Завершен
30 мая, 17:00
Сокол
0 : 0
Енисей
Завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 38 тур Таблица
30 мая, 19:00
Верона
2 : 2
Ювентус
Завершен
30 мая, 21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 33 тур Таблица
30 мая, 16:00
2 : 1
Витязь
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 33 тур Таблица
30 мая, 16:00
МИТОС
0 : 3
Черноморец
Завершен
30 мая, 17:00
Машук-КМВ
0 : 1
Афипс
Завершен
30 мая, 17:00
Ангушт
1 : 1
Биолог-Новокубанск
Завершен
30 мая, 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Дружба
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 29 тур Таблица
30 мая, 16:00
Знамя Труда
1 : 2
Зенит-2
Завершен
30 мая, 17:00
ЦРФСО
1 : 2
Текстильщик
Завершен
30 мая, 17:00
Торпедо Вл
4 : 0
Коломна
Завершен
30 мая, 17:30
Химки
1 : 0
Домодедово
Завершен
30 мая, 18:00
Олимп-Долгопрудный
4 : 0
Волга
Завершен
30 мая, 18:30
Спартак-2
2 : 1
Леон Сатурн
Завершен
30 мая, 18:30
Псков
2 : 2
Москва
Завершен
30 мая, 19:00
Строгино
2 : 1
Спартак К
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 29 тур Таблица
30 мая, 00:00
Локомотив
3 : 0
Тех. поражение
30 мая, 00:00
Металлург Л
3 : 0
Выбор-Курбатово
Тех. поражение
30 мая, 14:00
Арсенал-2
1 : 2
Калуга
Завершен
30 мая, 14:00
Зенит
2 : 1
Динамо Бр
Завершен
30 мая, 15:00
Тамбов
4 : 3
Подолье
Завершен
30 мая, 16:00
Орел
4 : 1
Авангард
Завершен
30 мая, 18:00
Факел
1 : 0
Рязань
Завершен
30 мая, 19:00
Витязь
3 : 0
Чертаново
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа B, 26 тур Таблица
30 мая, 16:00
Носта
1 : 1
Нефтехимик
Завершен
30 мая, 17:00
Лада-Тольятти
2 : 0
Динамо Киров
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа A, 26 тур Таблица
30 мая, 13:30
Челябинск
2 : 1
Рубин-2
Завершен
30 мая, 14:00
КАМАЗ
2 : 1
Зенит-Ижевск
Завершен
30 мая, 19:00
Сызрань-2003
3 : 0
Волга
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
30 мая, 19:00
Иордания
0 : 0
Ливан
Завершен
Товарищеские матчи 2015
30 мая, 13:05
Сидней
0 : 1
Тоттенхэм
Завершен
30 мая, 14:00
Звезды Таиланда
0 : 1
Челси
Завершен
Англия. Кубок (2014/2015), Финал
30 мая, 19:30
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
Завершен
Испания. Кубок (2014/2015), Финал
30 мая, 22:30
Барселона
3 : 1
Атлетик
Завершен
Германия. Кубок (2014/2015), Финал
30 мая, 21:00
Боруссия Д
1 : 3
Вольфсбург
Завершен
Франция. Кубок (2014/2015), Финал
30 мая, 22:00
Осер
0 : 1
ПСЖ
Завершен
США. МЛС 2015 Таблица
30 мая, 04:00
Канзаc Сити
4 : 0
Даллас
Завершен
30 мая, 23:59
Торонто
3 : 1
Сан-Хосе
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 26 тур Таблица
30 мая, 17:00
Динамо К
2 : 2
Металлург
Завершен
30 мая, 17:00
Мариуполь
4 : 1
Олимпик
Завершен
30 мая, 19:30
Шахтер
2 : 2
Карпаты
Завершен
30 мая, 19:30
Говерла
0 : 0
Днепр
Завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 34 тур Таблица
30 мая, 13:00
Ризеспор
1 : 1
Галатасарай
Завершен
30 мая, 16:00
Фенербахче
2 : 0
Касымпаша
Завершен
30 мая, 19:00
Мерсин Идманюрду
2 : 2
Истанбул Башакшехир
Завершен
30 мая, 19:00
Бурсаспор
0 : 0
Коньяспор
Завершен
30 мая, 19:00
Сивасспор
1 : 1
Трабзонспор
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 8 тур Таблица
30 мая, 18:30
Неман
2 : 0
Гранит
Завершен
30 мая, 18:30
Шахтер
3 : 1
Торпедо-БелАЗ
Завершен
30 мая, 19:00
БАТЭ
1 : 0
Минск
Завершен
30 мая, 19:30
Гомель
2 : 0
Витебск
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 11 тур Таблица
30 мая, 16:30
Хаугесунд
0 : 2
Старт
Завершен
30 мая, 19:00
Мольде
6 : 1
Сандефьорд
Завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 30 тур Таблица
30 мая, 18:15
Спарта
1 : 1
Богемианс 1905
Завершен
30 мая, 18:15
Славия
1 : 3
Словацко
Завершен
30 мая, 18:15
Млада Болеслав
3 : 0
Высочина
Завершен
30 мая, 18:15
2 : 3
Яблонец
Завершен
30 мая, 18:15
Виктория
5 : 2
Пршибрам
Завершен
30 мая, 18:15
Слован
5 : 1
Динамо
Завершен
30 мая, 18:15
Теплице
1 : 3
Градец-Кралове
Завершен
30 мая, 18:15
Баник
1 : 1
Дукла
Завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015, 11 тур Таблица
30 мая, 17:00
Хаммарбю
2 : 2
Хальмстад
Завершен
30 мая, 17:00
Норрчепинг
2 : 1
Кальмар
Завершен
30 мая, 17:00
Фалькенберг
1 : 1
Сундсвалль
Завершен
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