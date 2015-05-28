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    Расписание матчей 28-05-2015

    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Либертадорес 2015, 1/4 финала, ответный матч
    28 мая, четверг
    01:30
    Интернасьонал
    2:0
    Санта-Фе
    Матч завершен
    28 мая, четверг
    04:00
    Крузейро
    0:3
    Ривер Плейт
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2015
    28 мая, четверг
    02:00
    Торонто
    0:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    28 мая, четверг
    02:30
    Коламбус
    0:1
    Валенсия
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    28 мая, четверг
    05:00
    Сиэтл
    1:0
    Колорадо
    Матч завершен
    28 мая, четверг
    05:30
    Портленд
    1:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    28 мая, четверг
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 31 тур, группа B
    28 мая, четверг
    16:30
    Терек-2
    2:2
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2014/2015), первый матч
    28 мая, четверг
    21:30
    Мехелен
    2:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2014/2015), первый матч
    28 мая, четверг
    21:30
    Гамбург
    1:1
    Карлсруэ
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), первый матч
    28 мая, четверг
    21:45
    Рейнджерс
    1:3
    Мазервелл
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2014/2015), Финал, первый матч
    28 мая, четверг
    21:45
    Херенвен
    2:2
    Витесс
    Матч завершен
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