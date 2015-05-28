апрель 2015
май 2015
Кубок Либертадорес 2015, 1/4 финала, ответный матч
28 мая, четверг
01:30
Матч завершен
28 мая, четверг
04:00
Матч завершен
Товарищеские матчи 2015
США. МЛС 2015
28 мая, четверг
05:30
Матч завершен
28 мая, четверг
05:30
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 31 тур, группа B
28 мая, четверг
16:30
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), первый матч
Германия. Бундеслига (2014/2015), первый матч
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), первый матч
Голландия. Эредивизие (2014/2015), Финал, первый матч